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На Красноармейском проспекте в Туле из-за порыва канализации затопило двор: видео
Фото: vk.com/tulazest

На Красноармейском проспекте в Туле из-за порыва канализации затопило двор: видео

По словам местных жителей, труба оказалась повреждена во время сильного ливня.

Как сообщают очевидцы, во дворе дома № 44 по Красноармейскому проспекту после сильного ливня прорвало канализационную трубу.

Из-за этого придомовую территорию затопило. Видео с места событий очевидцы разместили в соцсестях. Напомним, сразу после сильного ливня администрация проверила состояние городских улиц.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:21 +3
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Место
ТулаКрасноармейский проспект

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