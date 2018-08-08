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На улице Советской в Туле меняют тротуарную плитку: фоторепортаж
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На улице Советской в Туле меняют тротуарную плитку: фоторепортаж

Общая стоимость работ – 21,9 млн руб.

В Туле на улице Советской меняют тротуарную плитку. Работы выполняет подрядная организация ООО СУ «Ламма» в рамках муниципального контракта.

В ходе проведения работ часть тротуара будет отремонтирована в плитке (9,3 тыс. кв. м), часть – заасфальтирована (5,7 тыс. кв. м). Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, будет заменена тротуарная плитка, частично уложен асфальтобетон, произведена частичная замена дорожного и тротуарного бортового камня. На всем протяжении тротуара будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения, произведено обустройство тактильных наземных указателей на подходах к пешеходным переходам.

На данном этапе специалисты подрядной организации производят разборку плиточного основания и бортовых камней, подготовку основания под установку бортовых камней, приступили к укладке тротуарной плитки. 

Общая стоимость работ – 21,9 млн руб. Срок окончания выполнения ремонта – 1 сентября 2018 года. Гарантия на работы по контракту составляет четыре года.

Всего в этом году ремонт тротуаров запланирован на 62 объектах общей площадью 120 835, 97 кв. м. Работы полностью завершены на 23 объектах, ведется подготовка к их сдаче.

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На ул. Советской меняют тротуарную плитку, Фото: 1
На ул. Советской меняют тротуарную плитку, Фото: 2
На ул. Советской меняют тротуарную плитку, Фото: 3
На ул. Советской меняют тротуарную плитку, Фото: 4
На ул. Советской меняют тротуарную плитку, Фото: 5
На ул. Советской меняют тротуарную плитку, Фото: 6
На ул. Советской меняют тротуарную плитку, Фото: 7
На ул. Советской меняют тротуарную плитку, Фото: 8
На ул. Советской меняют тротуарную плитку, Фото: 9
На ул. Советской меняют тротуарную плитку, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:37 +1
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