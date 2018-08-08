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Как проходит ремонт улицы Ложевой в Туле
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как проходит ремонт улицы Ложевой в Туле

Движение всех видов транспорта осуществляется по нечетной стороне ул. Ложевой на участке от ул. Калинина до Восточного обвода по одной полосе.

С 3 августа проводится капитальный ремонт дорожного полотна в Туле по ул. Ложевой (четная сторона) на участке от ул. Калинина до Восточного обвода. Сейчас уже выполнен демонтаж асфальтобетонного покрытия, проведен демонтаж основания дороги, произведена выборка основания из щебня. Производятся работы по планировке и уплотнению основания. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

8 августа на участок завезли щебень, сейчас ведется его укладка, планировка с последующим уплотнением.

Движение всех видов транспорта осуществляется по нечетной стороне ул. Ложевой на участке от ул. Калинина до Восточного обвода по одной полосе в обоих направлениях. Схема движения общественного транспорта останется прежней.

Всего в этом году на территории МО город Тула в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 14 автомобильных дорог по следующим улицам:

  • Скуратовская,
  • Вильямса,
  • Мосина (включая круговое движение до ул. Коминтерна и подход к Павшинскому Мосту),
  • Н. Руднева (включая ремонт покрытия межрельсового пространства),
  • Ложевая, 
  • Марата,
  • Агеева (ремонт покрытия межрельсового пространства по от ул. Н. Руднева до ул. Тимирязева),
  • Чмутова, 
  • Ликбеза,
  • Павшинский Мост,
  • Тимирязева,
  • М. Горького, Демешковская, Пушкина (пос. Косая Гора).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:53 +3
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