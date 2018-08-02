Жители Венева Тульской области: «Мы хотим знать, когда откроется наш ФОК!»

Председатель спорткомитета Дмитрий Яковлев обещал ввод в эксплуатацию объекта в июле 2018 года. Но ФОК до сих пор не открыт.

Тему строительства и открытия физкультурно-оздоровительного комплекса жители Венева обсуждают давно и очень живо. Вот совсем свежие июльские записи в соцсетях:

Подслушано Венёв 18+ Давайте все вместе попросим Дмитрия Олешова @vk.com/oleshov, который состоит в Общественном совете города, сделать действительно внезапную проверку нашего ФОКа и попросим его рассказать:

1. Почему до сих пор не открыли?

2. Почему уже несколько раз были сдвинуты сроки? Ведь работы шли по графику, а некоторые даже опережали его.

3. Почему прекратились "ВНЕЗАПНЫЕ" проверки строительства ФОКа? И как работы опережают этот график на данный момент?

4. Какой новый срок открытия и сколько раз ещё будут перенесены сроки открытия (хотя бы примерно, для контроля выполнения обещаний со стороны общественности)?

Мы хоть и не "общественный" совет, но тоже хотим знать, когда откроется ФОК.

Дмитрий Олешов На данный момент имею весьма расплывчатую информацию, т. к. общественники не могут попасть на ФОК уже полгода (не могу назвать причины). До открытия ФОКа осталось совсем чуть-чуть, уже назначен директор, который собирает свою команду инструкторов. Попробую пробиться к нему и узнать ответы на ваши вопросы.

Игорь Жадько

Надо держать не строительство ФОКа на контроле, а яйца человека, за это ответственного, в кулаке. Тогда всё будет прекрасно.

Веневский район

Строительство ФОКа курируют областные ведомства. Администрации Веневского района пока не предоставили информацию о сроках открытия комплекса.

Напомним, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами на улице Стрешнева в Веневе началось в феврале 2013 года по госпрограмме «Развитие физкультуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области». По проекту это был самый крупный ФОК в регионе.

И не случайно его запланировали построить именно в Веневе. В городе с населением в 14 с лишним тысяч человек не было ни одного нормального спортзала, не говоря уже о бассейне. Хотя по российским и европейским градостроительным нормам на каждые 10 тысяч жителей должен приходиться хотя бы один 25-метровый бассейн. К тому же в Веневе международная компания SCA запустила крупный инвестпроект на 85 млн евро – иностранные специалисты, сотрудники SCA и жители Венева нуждались в нормальной социальной инфраструктуре.

Первоначально строительство ФОКа планировали завершить в мае 2014 года. Правда, по словам тогда еще врио председателя комитета Тульской области по спорту и молодежной политике Дмитрия Яковлева, проект здания потребовал доработки в процессе строительства. И сроки сдачи объекта несколько раз переносились – сначала на сентябрь 2015 года, затем на начало 2016 года.

В апреле 2016 года на встрече врио губернатора Тульской области Алексея Дюмина с общественностью Веневского района председатель спорткомитета Дмитрий Яковлев обещал сдать ФОК к декабрю 2016 года. И, кроме того, за счёт застройщика рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом построить открытую хоккейную площадку.

Но что-то опять пошло не так. Компания «Монолит», строившая ФОК, оказалась на грани банкротства. В ноябре 2016 года госконтракт с ней был расторгнут. Подрядчик не выполнял условия контракта, сильно затянул сроки, возведя за три года только каркас здания.

В мае 2017 года в ситуации попытался разобраться председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. Он потребовал, чтобы веневский ФОК достроили до конца 2017 года. Но на требования председателя правительства никто не отреагировал.

Терпению веневцев пришел конец, и они пожаловались губернатору.

В ноябре 2017 года Алексей Дюмин нагрянул с инспекцией в веневский ФОК. К этому времени объект был готов на 55%, на нем работал новый подрядчик – компания «СтройСила».

Тогда Алексей Дюмин уточнил, успевает ли подрядчик сдать спортивный объект в срок – в феврале 2018 года. Подрядчик обещал.

– Если надо, задействуйте дополнительные силы, чтобы в феврале 2018 года мы точно смогли открыть этот спортивный объект, – сказал Алексей Дюмин.

ФОК был бы прекрасным подарком веневцам к выборам Президента России. Но подарка не получилось. Почему? В мае 2018 года Алексей Дюмин опять приехал в Венев.

Спортивный центр был фактически готов, и подрядчики обещали сдать его в эксплуатацию в ближайшие две недели. Правда, памятуя о многочисленных переносах, официальные СМИ писали аккуратнее – «в самое ближайшее время».

Тогда Алексей Дюмин поручил председателю комитета Тульской области по спорту Дмитрию Яковлеву и своему заму Сергею Егорову довести ФОК до сдачи «под ключ» и максимально эффективно его заполнить, приблизив КПД к 100%.

На запрос Myslo.ru – когда состоится открытие веневского ФОКа? – из комитета по спорту Тульской области за подписью Дмитрия Яковлева 6 июля 2018 года пришел ответ (стилистика и пунктуация авторов сохранена):

«На сегодняшний день в рамках строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Веневе Тульской области ФОК в г. Веневе на объекте в целом произведено 98%. Подрядной организацией ведется устранение замечаний рабочей комиссии. Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию – июль 2018 года».

Информацию о сроках открытия объекта, вернее, ее отсутствие, подтвердили по телефону в администрации Венева 1 августа 2018 года: объект регионального подчинения, спрашивайте в правительстве Тульской области.

В приватной беседе веневские единороссы честно признались, что ФОК готов, но откроют его в сентябре – «у нас же муниципальные выборы впереди!».

А как же поручение губернатора о максимальной эффективности использования объекта?! ФОК будет простаивать до сентября? Впрочем, это уже риторический вопрос.