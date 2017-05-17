ФОКи в Узловой, Шатске и Веневе достроят до конца 2017 года
Как пояснил директор «ТулоблУКС», график строительства спортобъектов в регионе срывался только в тех случаях, где заказчиком являлся областной Минстрой.
Достройка трех физкультурно-оздоровительных комплексов – одна из основных задач, которая стоит перед комитетом по спорту Тульской области на 2017 год.
Речь идет о ФОКах в Веневском, Узловском районах и поселке Шатск в Туле.
Как пояснил директор «ТулоблУКС» Антон Бунин, в целом график строительства спортивных объектов в регионе срывался только в тех случаях, где областной Минстрой выступал заказчиком. Представитель ведомства рассказал, что по ФОКам в Узловой и Шатске аукцион был проведён 5 мая, контракт заключён, срок его исполнения - 11 ноября 2017 года.
Что касается ФОКа в Веневе, то аукцион состоялся, но конкурсная комиссия аннулировала его результаты.
Председатель правительства Тульской области потребовал, чтобы все три объекта были завершены до конца 2017 года.
Кроме этого, в планах на 2017 год подготовить проект ФОКов в Белевском и Ясногорском районах, построить 4 мини-стадионы для школ и 12 многофункциональных площадок.