ФОКи в Узловой, Шатске и Веневе достроят до конца 2017 года

Как пояснил директор «ТулоблУКС», график строительства спортобъектов в регионе срывался только в тех случаях, где заказчиком являлся областной Минстрой.

Достройка трех физкультурно-оздоровительных комплексов – одна из основных задач, которая стоит перед комитетом по спорту Тульской области на 2017 год.

Речь идет о ФОКах в Веневском, Узловском районах и поселке Шатск в Туле.

Как пояснил директор «ТулоблУКС» Антон Бунин, в целом график строительства спортивных объектов в регионе срывался только в тех случаях, где областной Минстрой выступал заказчиком. Представитель ведомства рассказал, что по ФОКам в Узловой и Шатске аукцион был проведён 5 мая, контракт заключён, срок его исполнения - 11 ноября 2017 года.

Что касается ФОКа в Веневе, то аукцион состоялся, но конкурсная комиссия аннулировала его результаты.

Председатель правительства Тульской области потребовал, чтобы все три объекта были завершены до конца 2017 года.

Кроме этого, в планах на 2017 год подготовить проект ФОКов в Белевском и Ясногорском районах, построить 4 мини-стадионы для школ и 12 многофункциональных площадок.