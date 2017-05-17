новости
новости
Регистрация
ФОКи в Узловой, Шатске и Веневе достроят до конца 2017 года

ФОКи в Узловой, Шатске и Веневе достроят до конца 2017 года

Как пояснил директор «ТулоблУКС», график строительства спортобъектов в регионе срывался только в тех случаях, где заказчиком являлся областной Минстрой.

Достройка трех физкультурно-оздоровительных комплексов – одна из основных задач, которая стоит перед комитетом по спорту Тульской области на 2017 год.

Речь идет о ФОКах в Веневском, Узловском районах и поселке Шатск в Туле.

Как пояснил директор «ТулоблУКС» Антон Бунин, в целом график строительства спортивных объектов в регионе срывался только в тех случаях, где областной Минстрой выступал заказчиком. Представитель ведомства рассказал, что по ФОКам в Узловой и Шатске аукцион был проведён 5 мая, контракт заключён, срок его исполнения - 11 ноября 2017 года. 

Что касается ФОКа в Веневе, то аукцион состоялся, но конкурсная комиссия аннулировала его результаты. 

Председатель правительства Тульской области потребовал, чтобы все три объекта были завершены до конца 2017 года.

Кроме этого, в планах на 2017 год подготовить проект ФОКов в Белевском и Ясногорском районах, построить 4 мини-стадионы для школ и 12 многофункциональных площадок. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:53 0
Другие статьи по темам
Место
УзловаяШатскВеневТульская областьТула
Прочее
фокспортстроительство

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

К концу недели в Туле заметно потеплеет
К концу недели в Туле заметно потеплеет
В Туле пройдет открытое первенство Тулы и Тульской области по воркауту
В Туле пройдет открытое первенство Тулы и Тульской области по воркауту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.