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Ночью на тульском кладбище сгорели четыре автомобиля
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью на тульском кладбище сгорели четыре автомобиля

Причина происшествия выясняется.

2 августа в 00.55 в службу спасения сообщили о возгорании четырех автомобилей, расположенных в Туле на кладбище №4. Загорелись две «Газели», ВАЗ-2102 и «Ссанг Йонг Карандо».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 1.05. Открытое горение было ликвидировано через три минуты.

 

Пострадавших нет. В результате возгорания «Газели» и ВАЗ-2102 сгорели полностью, в автомобиле «Ссанг Йонг» оплавился пластик на заднем стекле.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:13 +1
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