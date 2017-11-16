Алексей Дюмин с инспекцией нагрянул в веневский ФОК

Физкультурно-оздоровительный центр пока готов на 55%, но будет достроен и сдан в феврале 2018 года

Строительство ФОКа с двумя бассейнами в Веневе на ул. Стрешнева началось в 2013 году по госпрограмме «Развитие физкультуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области». Это самый большой комплекс в Тульской области.

Строительство шло с определенными трудностями. В ноябре 2016 года госконтракт с подрядчиком – фирмой «Монолит» - был расторнут. Причина банальна – подрядчик не выполнял условия контракта и сильно затянул с окончанием строительства, возведя за три года только каркас здания.

На завершение строительства был объявлен новый конкурс. И 15 августа 2017 года на объект пришел новый подрядчик – ООО «СтройСила». Кстати, именно эта организация строит сейчас в Туле новые корпуса детской областной больницы.

16 ноября 2017 года на объект с инспекцией приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Экскурсию» по объекту провел гендиректор ООО «СтройСила» Дмитрий Орлянский.

На первом этаже будет универсальный спортзал для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол) с трибунами для зрителей на 559 мест, душевые и раздевалки для команд, а также два бассейна – 5 дорожек по 25 метров на 40 человек и детская ванна на 20 человек. Здесь же будет смонтирована сауна, буфет и медблок.

На втором этаже располагаются три зала – для фитнеса, для борьбы и бокса и тренажерный зал.

ФОКе будет доступная среда, в том числе лифт повышенной комфортности и места для инвалидов на трибунах.

- Когда мы вышли на площадку, объект представлял из себя только конструктив, - пояснил гендиректор «СтройСилы». – Мы уже выполнили монтаж систем отопления на 80%, вентиляции и кондиционирования – на 75%, в целом работы по объекту выполнены на 55%. Мы заканчиваем отделку бассейнов. Чаши уже проверены на предмет гидроизоляции. В основном остались работы по монтажу оборудования и финишной отделки помещений.

Алексей Дюмин уточнил, успевает ли подрядчик сдать спортивный объект в срок. Подрядчик обещал, что работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса будут завершены по плану – в феврале 2018 года.

- Жители Венева давно ждут этот объект. При этом комплекс важен не только для Веневского района, но и для всей Тульской области. Поэтому прошу выполнить работы качественно и в срок. Если надо, задействуйте дополнительные силы, чтобы в феврале мы точно смогли открыть этот спортивный объект, - сказал Алексей Дюмин.

В новом ФОКе смогут одновременно заниматься 189 человек. В нем будет создано 65 рабочих мест.