новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин с инспекцией нагрянул в веневский ФОК

Алексей Дюмин с инспекцией нагрянул в веневский ФОК

Физкультурно-оздоровительный центр пока готов на 55%, но будет достроен и сдан в феврале 2018 года

Строительство ФОКа с двумя бассейнами в Веневе на ул. Стрешнева началось в 2013 году по госпрограмме «Развитие физкультуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области». Это самый большой комплекс в Тульской области.

Строительство шло с определенными трудностями. В ноябре 2016 года  госконтракт с подрядчиком – фирмой «Монолит»  - был расторнут. Причина банальна – подрядчик не выполнял условия контракта и сильно затянул с окончанием строительства, возведя за три года только каркас здания.

На завершение строительства был объявлен новый конкурс. И 15 августа 2017 года на объект пришел новый подрядчик – ООО «СтройСила». Кстати, именно эта организация строит сейчас в Туле новые корпуса детской областной больницы.

16 ноября 2017 года на объект с инспекцией приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Экскурсию» по объекту провел гендиректор ООО «СтройСила» Дмитрий Орлянский.

На первом этаже будет универсальный спортзал для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол) с трибунами для зрителей на 559 мест, душевые и раздевалки для команд, а также два бассейна – 5 дорожек по 25 метров на 40 человек и детская ванна на 20 человек. Здесь же будет смонтирована сауна, буфет и медблок.

На втором этаже располагаются три зала – для фитнеса, для борьбы и бокса и тренажерный зал.

ФОКе будет доступная среда, в том числе лифт повышенной комфортности и места для инвалидов на трибунах.

- Когда мы вышли на площадку, объект представлял из себя только конструктив, - пояснил гендиректор «СтройСилы». – Мы уже выполнили монтаж систем отопления на 80%, вентиляции и кондиционирования – на  75%, в целом работы по объекту выполнены на 55%. Мы заканчиваем отделку бассейнов. Чаши уже проверены на предмет гидроизоляции. В основном остались работы по монтажу оборудования и финишной отделки помещений.

Алексей Дюмин уточнил, успевает ли подрядчик сдать спортивный объект в срок. Подрядчик обещал, что работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса будут завершены по плану – в феврале 2018 года.

- Жители Венева давно ждут этот объект. При этом комплекс важен не только для Веневского района, но и для всей Тульской области. Поэтому прошу выполнить работы качественно и в срок. Если надо, задействуйте дополнительные силы, чтобы в феврале мы точно смогли открыть этот спортивный объект, - сказал Алексей Дюмин.

В новом ФОКе смогут одновременно заниматься 189 человек. В нем будет создано 65 рабочих мест.

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 19:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
строительство ФОКа в ВеневеСтройСилаМонолит
Люди
Алексей ДюминДмитрий Орлянский
Место
Венев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Привокзальном округе Тулы установят 14 новогодних елок
В Привокзальном округе Тулы установят 14 новогодних елок
Туляк трижды крал продукты из одного магазина
Туляк трижды крал продукты из одного магазина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.