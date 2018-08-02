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Юрий Панфилов: о тульской экологии, вредных выбросах и деревьях на набережной
Фото: портал правительства Тульской области.

Юрий Панфилов: о тульской экологии, вредных выбросах и деревьях на набережной

Сегодня, 2 августа, министр природных ресурсов и экологии Тульской области провел пресс-конференцию.

2 августа Юрий Панфилов провел встречу для журналистов, на которой обсуждалась экологическая ситуация в регионе за 2017 год.

- Тульская область — промышленный регион. За последние годы предприятия существенно модернизируют систему экологической безопасности. По итогам прошлого года мы в числе лидеров среди субъектов ЦФО по динамике снижения нагрузки на окружающую среду, — рассказал министр природных ресурсов.

Он сообщил, что в 2017 году были ликвидированы 5 несанкционированных свалок мусора. Выбросы предприятий региона в атмосферу вредных веществ за прошлый год составили 119,7 тыс. тонн и по сравнению с 2016 годом уменьшились на 15.6%.

Также по сравнению с 2016 годом произошло уменьшение объема сбросов загрязненных сточных вод на 1,6%. На 15% снизился объем водопотребления. Объем оборотной используемой воды за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличился на 2%. Перечень предприятий — основных источников загрязнения водных объектов по сравнению с 2016 годом сократился с 15 до 10.

Наметилась положительная динамика обеспеченности жителей водой надлежащего качества. В 2017 году показатель составил 90,3% (в 2016 году — 81,6%). Уменьшилась доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Создана особо охраняемая природная территория — «Участок засечного леса с карстовыми болотами между поселком Озерный и селом Ломинцево».

Об этом стало известно из доклада «Об экологической ситуации в Тульской области за 2017 год», о котором мы рассказывали здесь.

Был также задан вопрос о благоустройстве Тульской набережной. Туляки замечают, что недавно посаженные деревья уже засохли.

Юрий Панфилов ответил, что деревья тяжело переживают пересадку, но за ними ухаживают квалифицированные специалисты. Если же какие-то деревья не приживутся, их обязательно заменят.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:46 0
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правительство Тульской области

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