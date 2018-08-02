Новые правила записи к врачам: К терапевту – в течение суток
Разъясняем суть нововведений.
С 1 августа в Тульской области заработала новая система записи к врачам. Нововведение разделило врачей на две группы: первого и второго уровня. Подробно о нововведениях рассказала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина.
Напомним, к первому уровню относятся: терапевт, педиатр, врач общей практики (семейная медицина), офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед, стоматолог, дерматовенеролог, акушер-гинеколог и уролог.
Остальные врачи относятся ко второму уровню.
К врачам первого уровня можно всеми привычными способами:
- на портале doctor71.ru (подробности здесь);
- в поликлинике при помощи информационного киоска;
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в едином контактном центре по телефону
8 800 450-33-03или +7 (4872) 33-83-77;
- на портале gosuslugi.ru.
К узким специалистам (второй уровень) записывает либо терапевт, либо самостоятельно пациент (указанными выше способами), если состоит на диспансерном учете у данного специалиста. Если это так, то при входе в личный кабинет на портале doctor71 вам будет доступно расписание врача для записи.
Еще одно нововведение — сокращение времени ожидания для записи к специалистам первого уровня. Раньше она для всех составляла две недели.
С 1 августа к врачам первого уровня человек сможет попасть в течение суток с момента появления причины для обращения.
Если же пациенту срочно требуется консультация медика, например, температура поднялась или появилась острая боль, то прием будет вести дежурный врач. Далее он запишет пациента уже к участковому врачу, который продолжит его лечение.
Что же касается записи к врачам второго уровня, то здесь преимущество отдано именно тем, кто наблюдается у них — состоит на диспансерном учете. Раньше и тем, кто лечится, и тем кто самостоятельно решил попасть на консультацию, например, к гастроэнтерологу, приходилось ждать по две недели. Теперь же пациенты, которым врач назначил следующий прием, например, через две недели, будут видеть график врача и смогут самостоятельно выбрать дату и время посещения, не посещая дополнительно терапевта.
Тем же, кто впервые решил посетить узкого специалиста, необходимо будет обратиться к участковому врачу. Именно он определит, нужна ли дополнительная консультация узкого специалиста. А если нет, то сам назначит обследования и лечение.
Заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина:
Татьяна Семина
- Врач-терапевт и педиатр являются лечащими врачами, специалисты же используются как консультанты, которые могут подсказать что-то по поводу лечения. Очень часто пациенты путают симптомы и приходят не к тому специалисту. Задача терапевта и заключается в том, чтобы комплексно обследовать пациента и уже потом принять решение о дальнейшем направлении к тому или иному специалисту.
Терапевт несет ответственность за здоровье всего населения на обслуживающей территории. Если терапевт после осмотра пациента поймет, что ему в срочном порядке необходимо провести то или иное обследование или срочно проконсультироваться с врачом-специалистом, то обязательно направит и все это будет проведено незамедлительно. Узкий специалист нужен только в отдельных случаях. Например, если человек перенес инфаркт, то только кардиолог может первые месяцы наблюдать пациента и корректировать его лечение. И только он принимает решение, когда за здоровьем пациента может наблюдать уже терапевт.
С августа жители Тульской области начнут получать уведомления-приглашения на прием к врачу. Причем не важно, состоите вы у него на диспансерном приеме или же давно не общались за медицинской помощью.
- Цель изменений — обеспечить повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, ведущих первичный (поликлиники, имеющие прикрепленное население, амбулатории, женские консультации, стоматологические поликлиники) амбулаторный прием, — подчеркнула Татьяна Семина.