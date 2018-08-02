Новые правила записи к врачам: К терапевту – в течение суток

С 1 августа в Тульской области заработала новая система записи к врачам. Нововведение разделило врачей на две группы: первого и второго уровня. Подробно о нововведениях рассказала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина.

Напомним, к первому уровню относятся: терапевт, педиатр, врач общей практики (семейная медицина), офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед, стоматолог, дерматовенеролог, акушер-гинеколог и уролог.

Остальные врачи относятся ко второму уровню.

К врачам первого уровня можно всеми привычными способами:

на портале doctor71.ru (подробности здесь);

в поликлинике при помощи информационного киоска;

в едином контактном центре по телефону 8 800 450-33-03 или +7 (4872) 33-83-77 ;

или ; на портале gosuslugi.ru.

К узким специалистам (второй уровень) записывает либо терапевт, либо самостоятельно пациент (указанными выше способами), если состоит на диспансерном учете у данного специалиста. Если это так, то при входе в личный кабинет на портале doctor71 вам будет доступно расписание врача для записи.

Еще одно нововведение — сокращение времени ожидания для записи к специалистам первого уровня. Раньше она для всех составляла две недели.

С 1 августа к врачам первого уровня человек сможет попасть в течение суток с момента появления причины для обращения.

Если же пациенту срочно требуется консультация медика, например, температура поднялась или появилась острая боль, то прием будет вести дежурный врач. Далее он запишет пациента уже к участковому врачу, который продолжит его лечение.

Что же касается записи к врачам второго уровня, то здесь преимущество отдано именно тем, кто наблюдается у них — состоит на диспансерном учете. Раньше и тем, кто лечится, и тем кто самостоятельно решил попасть на консультацию, например, к гастроэнтерологу, приходилось ждать по две недели. Теперь же пациенты, которым врач назначил следующий прием, например, через две недели, будут видеть график врача и смогут самостоятельно выбрать дату и время посещения, не посещая дополнительно терапевта.

Тем же, кто впервые решил посетить узкого специалиста, необходимо будет обратиться к участковому врачу. Именно он определит, нужна ли дополнительная консультация узкого специалиста. А если нет, то сам назначит обследования и лечение.

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина:

Татьяна Семина - Врач-терапевт и педиатр являются лечащими врачами, специалисты же используются как консультанты, которые могут подсказать что-то по поводу лечения. Очень часто пациенты путают симптомы и приходят не к тому специалисту. Задача терапевта и заключается в том, чтобы комплексно обследовать пациента и уже потом принять решение о дальнейшем направлении к тому или иному специалисту. Терапевт несет ответственность за здоровье всего населения на обслуживающей территории. Если терапевт после осмотра пациента поймет, что ему в срочном порядке необходимо провести то или иное обследование или срочно проконсультироваться с врачом-специалистом, то обязательно направит и все это будет проведено незамедлительно. Узкий специалист нужен только в отдельных случаях. Например, если человек перенес инфаркт, то только кардиолог может первые месяцы наблюдать пациента и корректировать его лечение. И только он принимает решение, когда за здоровьем пациента может наблюдать уже терапевт.

Такой подход исключит для пациентов, которые имеют несколько хронических заболеваний, необходимость посещать их всех. Достаточно будет прийти на прием к терапевту, который назначит дальнейшее лечение с учетом всех имеющихся заболеваний и совместимости лекарственных препаратов.

- Узкие специалисты назначают лечение исходя из конкретных анализов и обследований, и, если, например, пациент не уведомит врача о приеме параллельно каких-то еще препаратов, то лечение в лучшем случае окажется просто неэффективным. Терапевт же — тот врач, который знает все болезни пациента и должен учитывать все нюансы, в том числе и совместимости и несовместимость тех или иных препаратов, — поясняет Татьяна Семина.

Третье нововведение — врачи будут самостоятельно приглашать пациентов на диспансерный прием: звонить либо отправлять СМС. Это позволит, по мнению регионального минздрава, не только улучить здоровье жителей за счет более внимательного отношения к себе, но даст участковому врачу реальную картину о здоровье жителей, прикрепленных к его участку.

С августа жители Тульской области начнут получать уведомления-приглашения на прием к врачу. Причем не важно, состоите вы у него на диспансерном приеме или же давно не общались за медицинской помощью.

- Цель изменений — обеспечить повышение доступности и качества оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области, ведущих первичный (поликлиники, имеющие прикрепленное население, амбулатории, женские консультации, стоматологические поликлиники) амбулаторный прием, — подчеркнула Татьяна Семина.