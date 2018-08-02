Ветераны Афганской войны отметили День ВДВ в тульском Музее оружия

Фото Алексея Пирязева

Сегодня в России - День Воздушно-Десантных войск, праздник не только тех, кто сейчас несет военную службу, но и ветеранов-десантников. Как говорил легендарный генерал, основатель «крылатой пехоты» Василий Маргелов:

Тот, кто носит, или когда-либо носил голубые погоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет с гордостью произносить слова: Я – ДЕСАНТНИК!

2 августа 2018 года в Тулу приехали отметить свой праздник ветераны 130-го отдельного инженерно-сапёрного батальона 103-ей гвардейской воздушно-десантной Ордена Ленина Краснознамённой Ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

Части именно этой дивизии первыми пересекли советско-афганскую границу и вошли в состав Ограниченного контингента Советских войск в Афганистане 25 декабря 1979 года. И через десять лет, в феврале 1989 года замыкали вывод советских войск из этой страны. И именно этой дивизией в Афганскую кампанию командовал туляк Павел Грачев, Герой СССР, позже министр обороны России и первый российский генерал армии.

Михаил Михайлович Нагуманов, гвардии полковник, командир 130-го отдельного инженерно-саперного батальона и начальник инженерной службы 103-й ВДД в Афганскую кампанию, прослужил в ВДВ всю свою жизнь.

– Я служил том числе и под руководством генерала Маргелова, когда дивизия дислоцировалась в Витебске. Это человек-легенда. Все, что про него рассказывают – так и было на самом деле. Батя, дядя Вася, папа «крылатой пехоты». С ним – «Где мы - там победа», «Никто, кроме нас» и «С любых высот — в любое пекло»! Требовательный, справедливый, настоящий. В Афган я в числе первых заходил со своим батальоном. Мне как раз 40 лет стукнуло, как сейчас помню – 29 декабря 1979 года мы высадились в Кабуле.

Кстати, 1 августа 2018 года в Москве на улице Поликарпова торжественно открыли монумент легендарному генералу.

А в Туле бюст Василию Маргелову установили еще в 2012 году – на улице, носящей имя комдива, и по инициативе регионального отделения общественной организации ветеранов воздушно-десантных войск на средства предпринимателя Павла Нечепурнова.

Судьба бросала Михаила Михайловича по всему Советскому Союзу – он и на Дальнем Востоке, и в Прибалтике, в Белоруссии, учился в академии в Москве. У него трое сыновей, все отслужили срочную, но не десантниками. И военными, как отец, не стали.

– На День ВДВ мы всегда встречаемся с однополчанами, ездим по разным городам. Вот такая у нас традиция. Были в Пскове, там тоже как у вас в Туле десантная дивизия стоит. И памятник есть – 9-й роте, той самой, про которую кино снимали. В Туле я оказался первый раз, хотя живу недалеко, в Москве.

По словам Михаила Михайловича, у саперов своя специфика. Как говорится, сапер ошибается один раз. И чтобы не ошибаться, надо четко выполнять инструкцию. И так во всем!

Юрий Михайлович Гнатышен, художник из Молдавии, был в афганскую кампанию гвардии старшиной, зам. командира инженерно-саперного взвода, награжден медалью «За отвагу»:

– Мой отец десантник, ему в октябре исполнится 80 лет. Отец служил в Крыму, в том старом, советском. Они вместе с Василием Филипповичем Маргеловым рыбу ловили. Он про Маргелова говорил – простой, как угол дома. У меня два сына. Раньше на День ВДВ я их одевал в тельняшки и береты. Сейчас уже вряд ли наряжу их – старший женится через неделю. Парни говорят, что тоже хотят в десантники, хотят прыгнуть с парашютом. У меня самого 6 прыжков – три в ДОСААФе и три в части. А вот в Афгане уже никаких прыжков. Там по-другому передвигались.

По словам Юрия Михайловича, он в Туле впервые. Знает, как наш город-герой выстоял в годы Великой Отечественной. Ну и конечно, про тульскую 106-ю ВДД, где служили многие его друзья. И то, что именно на территории тульской дивизии впервые произошло десантирование экипажа с боевой машины под руководством Василия Маргелова.

– Сейчас я гражданин Молдовы, но оформляю российское гражданство – хочу быть россиянином.

Сергей Юрьевич Борисов, гвардии рядовой, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», приехал на День ВДВ в Тулу из Чебоксар:

– Я служил в десанте в 1985-1987 годах. Сначала была учёбка в Фергане, а потом командировка в Кабул. На день ВДВ мы всегда встречаемся – всех, кто служил в 130-м батальоне, со всей России, Белоруссии, Украины, Молдовы собирает наш политрук Виктор Андреевич. Встречи каждый раз особенные – не просто собрались поговорить, есть культурная программа, вот в этот раз приехали в музей оружия. Я первый раз в Туле, музей очень понравился. Потом обязательно в детский дом заезжаем – с детьми пообщаться, подарки им привезти.

Вообще все началось на 20-летие со дня вывода советских войск из Афганистана, в феврале 2009 года. Я был в Кремле на торжественном приеме, посвященном этой дате, и совершенно случайно встретил там своих командиров. Представляете, все эти 20 лет после службы я не мог найти никого! Сомневался, что вообще кто-то живой, ребята-то были отчаянные, а потом еще и Чечня, Карабах… И вдруг такой подарок судьбы. Потом через интернет уже многих наших нашли. Теперь общаемся виртуально и вживую вот так собираемся.

Орден Красной Звезды я получил за обнаружение и захват склада с оружием на высоте 4100 метров. Из той операции все вернулись живыми, хотя и попали в засаду к «духам».

Смотрел ли я фильм «9-я рота»? Ну, наверное, нет таких, кто служил бы в Афгане и не смотрел этот фильм! Причем он мне напомнил некоторые моменты, которые выпали из памяти. Это же собирательный фильм. В нем все, что было с нами там, на войне.

Виктор Андреевич Смоквин, зам. командира 130-го отдельного гвардейского инженерно-сапёрного батальона по политической части, родом из Донецкой области, а сейчас живет в Подмосковье:

Как-то так получилось, что День ВДВ стал ассоциироваться с пьяными парнями в тельняшках, в шортах и сланцах, купающимися в фонтанах. Лично мне и моим боевым товарищам это не нравится.

Мы решили уйти от этой «традиции» и сделать свой праздник необычным днем. Я как замполит созвонился со всеми, написал посты в соцсетях. Мы вскладчину нанимаем туристический автобус, снимаем комнаты в домах отдыха, договариваемся с музеями и экскурсоводами. И путешествуем! Были так в Витебске, Пскове, вот в этом году приехали в Тулу.

Сейчас в Минобороны решили восстановить институт политруков. Считаю, это правильно. Можно быть прекрасным сапером или снайпером, но не уметь общаться с людьми, не уметь выстраивать отношения. Для этого нужны замполиты! Мне уже 68 лет, и мне это до сих пор интересно.

Андрей Николаевич Кононов, гвардии рядовой, награжден медалью «За отвагу», приехал из Белоруссии:

– Вместе с сослуживцами под флагом ВДВ прожиты, наверное, самые яркие годы молодости. Конечно, мы вспоминаем те дни. Но уже по-другому их оцениваем. Все-таки нам всем уже за или около 50 лет, а тогда мы были, по сути, детьми. Ну что такое 18-летние пацаны после школы?! Да и командиры наши были не намного старше – 25 лет, разве это много? Сейчас другое восприятие и тех событий, и себя в них. Это в кино много пафоса, а в реальной жизни война – это большая тяжелая работа, грязь, пот, смерть.

Сейчас самое важное и главное, что нужно давать детям – возможность учиться. Кому-то – делать такое мощное оружие, какое представлено в тульском музее оружия, кому-то – защищать Родину, а кому-то – учить и лечить. Пусть лучше ни у кого не будет такого опыта, как у нас – опыта войны.

Праздник ВДВ для нас особенный. Никогда не стоит вопрос – ехать или не ехать на встречу с однополчанами. Конечно, ехать! Это же возможность общения, новых знакомств – ведь сегодня собрались ветераны разных годов службы, с некоторыми увиделись впервые и только-только познакомились. Это самое важное в жизни человека – общение на одной волне, с возрастом его становится меньше, поэтому упускать возможности нельзя.

После экскурсии по музею оружия ветераны ВДВ сфотографировались на добрую память и поехали в детский дом – подарить ребятам игрушки, сладости и тепло своих сердец.