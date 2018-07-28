Больше ста туляков пожаловались на крыши, протекающие после ливневых дождей
В областном центре проводится мониторинг состояния кровельного покрытия многоквартирных домов.
После сильных дождей крыши некоторых тульских домов начали протекать. По поручению главы администрации города Евгения Авилова состоялось выездное рабочее совещание по вопросам состояния кровель домов Советского округа.
В совещании приняли участие начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко, первый замглавы администрации Владислав Галкин, заместитель начальника УАТН Алина Кабирова и глава округа Александр Картышов. Сейчас на контроле обращения граждан по 103 адресам, управляющим компаниям поручено провести ремонтные работы.
Жители трех квартир дома № 8 по улице Демонстрации пожаловались на протечки. УК «Жилцентр» уже начала работы по локальному ремонту кровли. В рамках объезда туляки высказали начальнику ГЖИ свои пожелания, показали места протечек.
В доме № 6 на Красноармейском проспекте во время ливня из-за поврежденного водостока вода настолько сильно залила одну из квартир, что жильцам предстоит серьёзный ремонт. Специалисты УК «Альянс» исправили водосток, но не устранили последствия. Администрация будет добиваться устранения повреждений в досудебном порядке.
Мониторинг состояния кровель жилых домов планируется завершить в течение недели. Все выявленные протечки будут устранены.