Больше ста туляков пожаловались на крыши, протекающие после ливневых дождей

Фото: пресс-служба администрации Тулы

После сильных дождей крыши некоторых тульских домов начали протекать. По поручению главы администрации города Евгения Авилова состоялось выездное рабочее совещание по вопросам состояния кровель домов Советского округа.

В совещании приняли участие начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко, первый замглавы администрации Владислав Галкин, заместитель начальника УАТН Алина Кабирова и глава округа Александр Картышов. Сейчас на контроле обращения граждан по 103 адресам, управляющим компаниям поручено провести ремонтные работы.

Жители трех квартир дома № 8 по улице Демонстрации пожаловались на протечки. УК «Жилцентр» уже начала работы по локальному ремонту кровли. В рамках объезда туляки высказали начальнику ГЖИ свои пожелания, показали места протечек.

В доме № 6 на Красноармейском проспекте во время ливня из-за поврежденного водостока вода настолько сильно залила одну из квартир, что жильцам предстоит серьёзный ремонт. Специалисты УК «Альянс» исправили водосток, но не устранили последствия. Администрация будет добиваться устранения повреждений в досудебном порядке.

Мониторинг состояния кровель жилых домов планируется завершить в течение недели. Все выявленные протечки будут устранены.