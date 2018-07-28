В Туле отметили 1030-летие Крещения Руси: фоторепортаж

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию 1030-летия со дня Крещения Руси. В храме благоверного Великого князя Дмитрия Донского Успенского собора Тульского кремля прошла литургия и состоялся молебен, посвященный дню Крещения Руси.

Собравшихся приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она передала поздравление с памятной датой от губернатора Алексея Дюмина:

«Мы ежегодно отмечаем этот праздник, сохраняем духовные традиции. Не случайно, что он проходит в духовной святыне нашей области – Тульском кремле. Выдающееся событие также вспомнят и в других храмах, в святых местах паломничества».

На Богоявленской площади Тульского кремля также выступил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Для гостей праздника прозвучали композиции в исполнении солиста Тульской областной филармонии, заслуженного артиста России Геннадия Шеверева.