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В Туле отметили 1030-летие Крещения Руси: фоторепортаж
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле отметили 1030-летие Крещения Руси: фоторепортаж

Торжественное богослужение состоялось в Успенском соборе городского кремля.

В Туле состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию 1030-летия со дня Крещения Руси. В храме благоверного Великого князя Дмитрия Донского Успенского собора Тульского кремля прошла литургия и состоялся молебен, посвященный дню Крещения Руси.

Собравшихся приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она передала поздравление с памятной датой от губернатора Алексея Дюмина:

«Мы ежегодно отмечаем этот праздник, сохраняем духовные традиции. Не случайно, что он проходит в духовной святыне нашей области – Тульском кремле. Выдающееся событие также вспомнят и в других храмах, в святых местах паломничества».

На Богоявленской площади Тульского кремля также выступил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Для гостей праздника прозвучали композиции в исполнении солиста Тульской областной филармонии, заслуженного артиста России Геннадия Шеверева.

 

 

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1030-летие Крещения Руси в тульском кремел, Фото: 1
1030-летие Крещения Руси в тульском кремел, Фото: 2
1030-летие Крещения Руси в тульском кремел, Фото: 3
1030-летие Крещения Руси в тульском кремел, Фото: 4
1030-летие Крещения Руси в тульском кремел, Фото: 5
1030-летие Крещения Руси в тульском кремел, Фото: 6
1030-летие Крещения Руси в тульском кремел, Фото: 7
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:00 0
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