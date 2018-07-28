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На площади Ленина в Туле «летают» флайбордисты: видео
Кадр из видео Юлии Лемеш

На площади Ленина в Туле «летают» флайбордисты: видео

В Туле отмечают День Нептуна.

На площади Ленина проходит празднование Дня Нептуна. Сейчас там выступают флайбордисты. Накануне специально для них установили огромный бассейн. «Летающие люди» выполнят акробатические трюки на высоте более 10 метров.

В программе – заднее сальто с пиротехникой, синхронные трюки и ныряющие «дельфины». Дневное выступление пройдёт в 16.30, а в 21.30 спортсмены повторят выступление в сопровождении пиротехники.

Также сегодня туляки увидят гоночную технику и смогут потренироваться на авиатренажерах и автомобильных симуляторах. Вечером гостей ждет концерт от тульских исполнителей и кавер-групп.

Подробный фоторепортаж с праздника смотрите позже на Myslo.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:42 +5
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