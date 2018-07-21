новости
новости
Регистрация
Администрация Тулы: причина потопа в доме в Заречье – засор ливневой системы

Администрация Тулы: причина потопа в доме в Заречье – засор ливневой системы

На данный момент в 20 квартирах отключен свет.

Как сообщает пресс-служба администрации города, управляющая компания «РЭМС» устранила засор ливневой системы многоквартирного дома № 10 по ул. Галкина.

Напомним, сегодня ночью в подъезде № 4 этого дома случился настоящий потоп. Продолжался он в течение всего дня, и в результате вода залила в том числе квартиры на верхних этажах.

Произошло же это из-за пустой бутылки, которая перегородила ливневую трубу и воде некуда было стекать с крыши.

На данный момент в 20 квартирах отключен свет. Завтра утром электрики проверят исправность системы, если она за это время просохнет, то подачу электроэнергии возобновят. В 16 же квартир электричество включено.

Напомним также, администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:48 0
Другие статьи по темам
Событие
затопило подъездсильный ливень
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В поселке Сергиевский за три года капитально отремонтируют здание клуба
В поселке Сергиевский за три года капитально отремонтируют здание клуба
Администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений
Администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.