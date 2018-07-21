Администрация Тулы: причина потопа в доме в Заречье – засор ливневой системы

Как сообщает пресс-служба администрации города, управляющая компания «РЭМС» устранила засор ливневой системы многоквартирного дома № 10 по ул. Галкина.

Напомним, сегодня ночью в подъезде № 4 этого дома случился настоящий потоп. Продолжался он в течение всего дня, и в результате вода залила в том числе квартиры на верхних этажах.

Произошло же это из-за пустой бутылки, которая перегородила ливневую трубу и воде некуда было стекать с крыши.

На данный момент в 20 квартирах отключен свет. Завтра утром электрики проверят исправность системы, если она за это время просохнет, то подачу электроэнергии возобновят. В 16 же квартир электричество включено.

Напомним также, администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений.