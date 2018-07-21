Администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений
По всем адресам, указанным в обращениях жителей, будут приниматься оперативные меры.
Сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству совместно с МКУ «Сервисный центр» проводят объезд Тулы. Цель – выявление мест подтопления ливневой канализации.
При обнаружении подтоплений проводится очистка дождеприемных решеток, откачка воды и промывание труб. В работах применяется каналопромывочная машина.
Администрация города обратилась к СМИ с просьбой собрать информацию о местах подтоплений. По всем адресам, указанным в обращениях жителей, будут приниматься оперативные меры по прочистке ливневой канализации.
В связи с этим просим сообщать адреса подтоплений в комментариях под новостью.
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