Администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений

По всем адресам, указанным в обращениях жителей, будут приниматься оперативные меры.

Сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству совместно с МКУ «Сервисный центр» проводят объезд Тулы. Цель – выявление мест подтопления ливневой канализации.

При обнаружении подтоплений проводится очистка дождеприемных решеток, откачка воды и промывание труб. В работах применяется каналопромывочная машина.

Администрация города обратилась к СМИ с просьбой собрать информацию о местах подтоплений. По всем адресам, указанным в обращениях жителей, будут приниматься оперативные меры по прочистке ливневой канализации.