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Администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений

Администрация Тулы просит жителей сообщить о местах подтоплений

По всем адресам, указанным в обращениях жителей, будут приниматься оперативные меры.

Сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству совместно с МКУ «Сервисный центр» проводят объезд Тулы. Цель – выявление мест подтопления ливневой канализации.
 
При обнаружении подтоплений проводится очистка дождеприемных решеток, откачка воды и промывание труб. В работах применяется каналопромывочная машина.
 
Администрация города обратилась к СМИ с просьбой собрать информацию о местах подтоплений. По всем адресам, указанным в обращениях жителей, будут приниматься оперативные меры по прочистке ливневой канализации.
 
В связи с этим просим сообщать адреса подтоплений в комментариях под новостью.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:00 +2
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