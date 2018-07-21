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В поселке Сергиевский за три года капитально отремонтируют здание клуба

В поселке Сергиевский за три года капитально отремонтируют здание клуба

Работы начнутся уже в этом году.

Заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая провела встречу с жителями п. Сергиевский. Выездное мероприятие состоялось сегодня, 21 июля.
 
Встреча состоялась по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и была посвящена вопросу дальнейшего функционирования клуба п. Сергиевский.
 
Совместно с жителями принято решение о необходимости сохранения клуба, учитывая его значимость для жителей и то, что он является избирательным участком для жителей п. Сергиевский и д. Нижние Присады.
 
В 2018 году здесь будут проведены работы по восстановлению ступеней, замене оконных блоков. В 2019 году будут получены техусловия на подключение газо- и водоснабжения, системы водоотведения. В 2020 году запланировано подведение сетей и проведение текущего ремонта.
 
В ходе встречи жители задавали вопросы о функционировании ФАПа, возможности строительства дошкольного учреждения и т.д. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.
 
сегодня, в 18:05 0
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Тулапоселок Сергеевский

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