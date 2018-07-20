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Туляки смогут внести свои предложения по празднованию Дня города
Фото из архива Myslo.

Туляки смогут внести свои предложения по празднованию Дня города

Поделиться своими идеями можно с управлением культуры и туризма города Тулы.

В Туле начал работу оргкомитет по подготовке к празднованию Дня города.

Оргкомитет предлагает тулякам высказать свои пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий, в частности, по празднованию Дня города.

Предложения можно отправлять с 20 июля по 15 августа 2018 года на почту управления культуры и туризма: kultura@cityadm.tula.ru.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 11:53 0
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