Туляки смогут внести свои предложения по празднованию Дня города

Фото из архива Myslo.

Поделиться своими идеями можно с управлением культуры и туризма города Тулы.

В Туле начал работу оргкомитет по подготовке к празднованию Дня города.

Оргкомитет предлагает тулякам высказать свои пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий, в частности, по празднованию Дня города.



Предложения можно отправлять с 20 июля по 15 августа 2018 года на почту управления культуры и туризма: kultura@cityadm.tula.ru.