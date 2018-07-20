Фото из архива Myslo.
Туляки смогут внести свои предложения по празднованию Дня города
Поделиться своими идеями можно с управлением культуры и туризма города Тулы.
В Туле начал работу оргкомитет по подготовке к празднованию Дня города.
Оргкомитет предлагает тулякам высказать свои пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий, в частности, по празднованию Дня города.
Предложения можно отправлять с 20 июля по 15 августа 2018 года на почту управления культуры и туризма: kultura@cityadm.tula.ru.
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