В Туле замеряют ямы во дворах: За плохую дворовую дорогу УК может получить штраф
Контрольные мероприятия прошли сегодня, 20 июля, во дворе дома №18, к.3 по улице Калинина.
Заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору (УАТН) Алина Кабирова рассказала, что инспекторы проводят проверку в рамках муниципального жилищного контроля по нарушению содержания асфальтового покрытия на придомовых территориях.
Алина Кабирова.
Это определено Постановление
Инспекторы замеряют ямы, находящиеся на придомовой территории. Все показатели фиксируются, управляющей компании выдается предписание на устранение выявленных нарушений.
В течение месяца в рамках текущего ремонта управляющая компания должна будет устранить выявленные нарушения.
Отметим, что речь идет об аварийно-восстановительном ремонте на придомовой территории.
В случае, если нарушение не будет устранено в установленный срок, то на организацию налагается штраф.
Кроме того, все материалы по проверкам информация направляется в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.
Напомним, подобные рейды инспекторами управления по адмтехнадзору проводятся с 16 апреля.
Проверки проводятся только по заявлению граждан. Подать его можно в управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы по адресу: ул. Гоголевская, 73.
В нем необходимо указать ФИО заявителя и контактную информацию, по которой можно идентифицировать заявителя.