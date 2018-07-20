В Туле замеряют ямы во дворах: За плохую дворовую дорогу УК может получить штраф

Контрольные мероприятия прошли сегодня, 20 июля, во дворе дома №18, к.3 по улице Калинина.

Заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору (УАТН) Алина Кабирова рассказала, что инспекторы проводят проверку в рамках муниципального жилищного контроля по нарушению содержания асфальтового покрытия на придомовых территориях.



Алина Кабирова.

Это определено Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

Инспекторы замеряют ямы, находящиеся на придомовой территории. Все показатели фиксируются, управляющей компании выдается предписание на устранение выявленных нарушений.

В течение месяца в рамках текущего ремонта управляющая компания должна будет устранить выявленные нарушения.

Отметим, что речь идет об аварийно-восстановительном ремонте на придомовой территории.

В случае, если нарушение не будет устранено в установленный срок, то на организацию налагается штраф.

Кроме того, все материалы по проверкам информация направляется в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

Напомним, подобные рейды инспекторами управления по адмтехнадзору проводятся с 16 апреля.

Проверки проводятся только по заявлению граждан. Подать его можно в управление по административно-техническому надзору администрации города Тулы по адресу: ул. Гоголевская, 73.

В нем необходимо указать ФИО заявителя и контактную информацию, по которой можно идентифицировать заявителя.