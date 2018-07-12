Какие улицы Тулы останутся без электричества 13 июля
Сотрудники «ТГЭС» предупреждают о плановых отключениях.
В пятницу работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- п. 2-й Западный: ул. Пушкина, 17,
- пр-д Стадионный, 1,
- ул. Октябрьская, 23-Б,
- ул. Маяковского, 52, 39,
- ул. Новосёлов, 1,
- ул. Советская, 2, 5, 5-А,
- ул. Коминтерна, 2-А,
- пер. Красный,
- ул. Ленина, 7,
- ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-299 (нечётн.),
- ул. Малаховская, 3,
- ул. Шишкова, 40,
- ул. Карпова, 94, 96, 98, 100,
- ул. Л. Чайкиной, 1-15-а,
- ул. Бывший Монастырь, 1, 3,
- ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14,
- ул. Маяковского, 1, 2,
- ул. Кольцова, 1-А, 3-А,
- ул. Немцова, 10,
- п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,
- 4-й Лихвинский пр-д, 1-37,
- Косой пр-д, 1-19,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 6-18,
- пер. Стандартный, 1-8,
- п. Рудаково: ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.),
- ул. Советская, 6/2,
- ул. Школьная, 1-45,
- ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.),
- ул. Пирогова, 33-35-а (нечётн.), 46,
- ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-А,
- ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64.
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