Какие улицы Тулы останутся без электричества 13 июля

В пятницу работы пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

п. 2-й Западный: ул. Пушкина, 17,

пр-д Стадионный, 1,

ул. Октябрьская, 23-Б,

ул. Маяковского, 52, 39,

ул. Новосёлов, 1,

ул. Советская, 2, 5, 5-А,

ул. Коминтерна, 2-А,

пер. Красный,

ул. Ленина, 7,

ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-299 (нечётн.),

ул. Малаховская, 3,

ул. Шишкова, 40,

ул. Карпова, 94, 96, 98, 100,

ул. Л. Чайкиной, 1-15-а,

ул. Бывший Монастырь, 1, 3,

ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14,

ул. Маяковского, 1, 2,

ул. Кольцова, 1-А, 3-А,

ул. Немцова, 10,

п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-д, 1-16,

4-й Лихвинский пр-д, 1-37,

Косой пр-д, 1-19,

п. Косая Гора: ул. Дронова, 6-18,

пер. Стандартный, 1-8,

п. Рудаково: ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.),

ул. Советская, 6/2,

ул. Школьная, 1-45,

ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.),

ул. Пирогова, 33-35-а (нечётн.), 46,

ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-А,

ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64.