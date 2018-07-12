Как тулякам зачислить детей в детский сад или школу

Фото: ptzgovorit.ru

Управление образования городской администрации проводит работу по зачислению юных туляков в дошкольные и общеобразовательные учреждения.

Управление образования администрации города Тулы сообщает об организации работы по зачислению детей в дошкольные и общеобразовательные организации.

Работают две горячие линии. По вопросам общего образования обращения принимаются по телефону 31-03-19. По поводу дошкольного образования можно проконсультироваться по телефону: 31-01-16.

Специалисты управления проводят приём граждан по адресу: проспект Ленина, д. 56. По вопросам дошкольного образования прием проводится в понедельник и среда – с 9.00 до 12.00, во вторник и четверг – с 14.00 до 17.00 (кабинет № 9).

По вопросам общего образования: понедельник и среда – с 14.00 до 17.00, вторник и четверг – с 9.00 до 12.00 (кабинет № 10).

Начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова проводит приём по средам, с 9.00 до 13.00. Предварительная запись по телефону: 31-00-45.