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Руководство «Тульского молочного комбината» подозревают в неуплате 99 млн рублей налогов

Руководство «Тульского молочного комбината» подозревают в неуплате 99 млн рублей налогов

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело.

Следственным отделом по Центральному району Тулы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

С 1 января 2014 года по 20 апреля 2016 года руководство АО «Тульский молочный комбинат» уклонилось от уплаты налогов в сумме, превышающей 99 млн рублей.

Руководством предприятия были внесены заведомо ложные сведения в налоговые декларации, которые впоследствии были представлены в межрайонную УФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Тульской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:14 +4
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