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Опасную яму на Пролетарском мосту залатают 11 мая
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Опасную яму на Пролетарском мосту залатают 11 мая

Дорожники провели обследование покрытия и приступили к ремонту.

Ранее туляки пожаловались на яму на Пролетарском мосту, в которую во время празднования Дня Победы провалились четыре человека.

Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, в пятницу, 11 мая, будут проведены работы по восстановлению покрытия на городских мостах.

Специалисты уже обследовали подлежащие ремонту участки и приступили к работам на отдельных объектах. 11 мая будет заделана яма на Пролетарском мосту.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
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