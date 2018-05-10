Опасную яму на Пролетарском мосту залатают 11 мая

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Дорожники провели обследование покрытия и приступили к ремонту.

Ранее туляки пожаловались на яму на Пролетарском мосту, в которую во время празднования Дня Победы провалились четыре человека.

Как сообщили Myslo в пресс-службе администрации Тулы, в пятницу, 11 мая, будут проведены работы по восстановлению покрытия на городских мостах.

Специалисты уже обследовали подлежащие ремонту участки и приступили к работам на отдельных объектах. 11 мая будет заделана яма на Пролетарском мосту.