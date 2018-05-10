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В матче Ночной хоккейной лиги Алексей Дюмин пропустил семь шайб

В матче Ночной хоккейной лиги Алексей Дюмин пропустил семь шайб

Несмотря на это, победу одержала команда «Легенды хоккея», ворота которой защищал губернатор Тульской области.

В Сочи прошёл гала-матч Ночной Хоккейной Лиги. На ледовой арене сошлись команды «Легенды хоккея» и сборная Ночной Хоккейной Лиги.

В составе команды Владимира Путина – министр обороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман, бизнесмены Владимир Потанин, Геннадий Тимченко и другие, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Московской области Андрей Воробьев.

Алексей Дюмин по традиции играл на позиции вратаря. Игра закончилась со счетом 12:7 в пользу команды президента.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 −6
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