Фото Марины Астаховой
В День Победы четверо туляков провалились в дыру на Пролетарском мосту
Во время праздничного салюта на мосту традиционно собрались зрители.
В одну из крупных дыр на пешеходной части Пролетарского моста во время салюта, посвящённого Дню Победы, провалились четыре человека. Об этом сообщила тулячка Марина Астахова.
Пролетарский мост – одна из лучших площадок города, с которых хорошо виден праздничный фейерверк. Во время больших праздников здесь постоянно собираются зрители.
В этот раз несколько человек угодили в яму, образовавшуюся прямо посреди тротуара. К счастью, обошлось без серьёзных травм.
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