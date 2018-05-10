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В День Победы четверо туляков провалились в дыру на Пролетарском мосту
Фото Марины Астаховой

В День Победы четверо туляков провалились в дыру на Пролетарском мосту

Во время праздничного салюта на мосту традиционно собрались зрители.

В одну из крупных дыр на пешеходной части Пролетарского моста во время салюта, посвящённого Дню Победы, провалились четыре человека. Об этом сообщила тулячка Марина Астахова.

Пролетарский мост – одна из лучших площадок города, с которых хорошо виден праздничный фейерверк. Во время больших праздников здесь постоянно собираются зрители.

В этот раз несколько человек угодили в яму, образовавшуюся прямо посреди тротуара. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +4
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