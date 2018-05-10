Жителям Новомосковска расскажут о профилактике артериальной гипертензии
В райцентре состоится массовая акция «Знай цифры своего артериального давления».
В субботу, 19 мая, с 9.00 до 14.00 в Новомосковске, на площади возле стадиона «Химик» (улица Садовского, д. 52) состоится массовая профилактическая акция «Знай цифры своего артериального давления».
Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, профилактика факторов риска и осложнений артериальной гипертензии. Все желающие смогут бесплатно пройти обследования:
- экспресс- анализ уровня глюкозы и холестерина в крови,
- ЭКГ,
- измерение артериального давления,
- осмотр врача-терапевта,
- определение индекса массы тела.
Пациентам окажут необходимые консультации, будет работать «Школа здоровья». При необходимости будет рекомендовано прохождение дальнейших обследований в городской больнице.
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