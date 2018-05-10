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Жителям Новомосковска расскажут о профилактике артериальной гипертензии

Жителям Новомосковска расскажут о профилактике артериальной гипертензии

В райцентре состоится массовая акция «Знай цифры своего артериального давления».

В субботу, 19 мая, с 9.00 до 14.00 в  Новомосковске, на площади возле стадиона «Химик» (улица Садовского, д. 52) состоится массовая профилактическая акция «Знай цифры своего артериального давления».

Основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, профилактика факторов риска и осложнений артериальной гипертензии. Все желающие смогут бесплатно пройти обследования:

  • экспресс- анализ уровня глюкозы и холестерина в крови,
  • ЭКГ,
  • измерение артериального давления,
  • осмотр врача-терапевта,
  • определение индекса массы тела.

Пациентам окажут необходимые консультации, будет работать «Школа здоровья». При необходимости будет рекомендовано прохождение дальнейших обследований в городской больнице.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:54 0
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Место
Тульская областьНовомосковск

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