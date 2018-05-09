В Туле начался Парад Победы
Колонну возглавляет легендарная «Катюша» советская боевая машина реактивной артиллерии Великой отечественной войны БМ-13 на базе ЗИС-5.
В Туле начался военный парад в честь Дня Победы. Командует парадом заместитель командира 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Андрей Вячеславович Васильев.
Принимает парад начальник Тульского территориального гарнизона — командир 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии генерал-майор Павел Валентинович Кирси.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Сражаясь за справедливость, правду, свободу, народ совершил подвиг и подарил Отечеству, всему миру и Европе право на жизнь. Слава солдатам Великой Отечественной! Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днём Великой Победы! Ура!
Затем была объявлена минута молчания.
Оркестр исполняет Гимн Российской Федерации. #Тула pic.twitter.com/zaulHcavep—
Правительство Т. О.(@Tularegion71) 9 мая 2018 г.
Парад открыла рота барабанщиков 3 курса Тульского суворовского военного училища.
Затем на центральную площадь города вышла знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией официального символа Победы в Великой Отечественной войне — Знамени Победы.
На площадь вышли парадные расчёты:
- 106 гвардейской Воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии,
- 51 гвардейского парашютно-десантного полка
- Главного управления МЧС России по Тульской области и Парадный расчет Тульского Спасательного центра МЧС России
- Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.
- 4 курс Тульского суворовского военного училища и Парадный расчет Первомайской кадетской школы.
- парадные расчеты Юнармейцев и воспитанники центра детского-юношеского туризма и патриотического воспитания.
На главную площадь города-героя Тулы вышла механизированная колонна. Колонну возглавляет легендарная «Катюша» советская боевая машина реактивной артиллерии Великой отечественной войны БМ-13 на базе ЗИС-5.
Над парадом совершили первый пролет авиационная группа «Русские витязи» в составе пяти бортов. Сегодня туляки еще увидят мастерство летчиков: они совершат три пролёта вместо одного. Один из них — над колонной «Бессмертного полка».
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