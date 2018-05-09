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В Туле начался Парад Победы
Фото Алексея Пирязева.

В Туле начался Парад Победы

Колонну возглавляет легендарная «Катюша» советская боевая машина реактивной артиллерии Великой отечественной войны БМ-13 на базе ЗИС-5.

В Туле начался военный парад в честь Дня Победы. Командует парадом заместитель командира 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии полковник Андрей Вячеславович Васильев.

Принимает парад начальник Тульского территориального гарнизона — командир 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии гвардии генерал-майор Павел Валентинович Кирси.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Сражаясь за справедливость, правду, свободу, народ совершил подвиг и подарил Отечеству, всему миру и Европе право на жизнь. Слава солдатам Великой Отечественной! Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днём Великой Победы! Ура!

Затем была объявлена минута молчания.

 

Парад открыла рота барабанщиков 3 курса Тульского суворовского военного училища.

Затем на центральную площадь города вышла знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией официального символа Победы в Великой Отечественной войне — Знамени Победы.

На площадь вышли парадные расчёты:

  • 106 гвардейской Воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии,
  • 51 гвардейского парашютно-десантного полка
  • Главного управления МЧС России по Тульской области и Парадный расчет Тульского Спасательного центра МЧС России
  • Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.
  • 4 курс Тульского суворовского военного училища и Парадный расчет Первомайской кадетской школы.
  • парадные расчеты Юнармейцев и воспитанники центра детского-юношеского туризма и патриотического воспитания.

На главную площадь города-героя Тулы вышла механизированная колонна. Колонну возглавляет легендарная «Катюша» советская боевая машина реактивной артиллерии Великой отечественной войны БМ-13 на базе ЗИС-5.

 

Над парадом совершили первый пролет авиационная группа «Русские витязи» в составе пяти бортов. Сегодня туляки еще увидят мастерство летчиков: они совершат три пролёта вместо одного. Один из них — над колонной «Бессмертного полка».

Подробнее читайте на Myslo позже.

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