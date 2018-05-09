Как работает Тула 9 Мая
Как будут работать рынки, ТЦ? Куда позвонить в случае аварии? Справка от Myslo.
Рынки и торговые центры
- ТЦ «Гостиный двор», «Макси», «Сарафан», «РИО», «Пролетарский», «Демидовский», «Триумф» будут работать в обычном режиме.
- ТЦ «На Хлебной» – выходной.
- ТЦ «Утюгъ» будет работать до 19.00.
- Центральный рынок – выходной.
- Рынки «Хопер» и «Южный» будут работать в обычном режиме.
почта
Во всех отделениях Почты России 9 мая – выходной.
бассейны
- Бассейн «Арсенал» (пр. Ленина, 87/4) работает в обычном режиме. Тел. (4872) 32-96-20.
- Бассейны ТулГУ и ТГПУ – выходной.
экстренные службы
- Единая служба спасения – 112.
- Единый телефон пожарных спасателей – 101.
- Полиция – 102.
- Скорая помощь – 103.
- Аварийная газовая служба – 104.
- Телефон доверия главного управления МЧС России по ТО 56-99-99.
дежурство чиновников
Горячие линии в главных управлениях по территориальным округам:
- Центральный – тел. 31-28-47.
- Советский– тел. 8-920-759-19-80.
- Привокзальный – тел. 24-71-74.
- Зареченский – тел. 47-32-94.
- Пролетарский – тел.:41-73-40 (с 9.00 до 18.00) - 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00).
Круглосуточная Единая дежурно-диспетчерская служба – 1391.
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