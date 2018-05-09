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Как работает Тула 9 Мая

Как работает Тула 9 Мая

Как будут работать рынки, ТЦ? Куда позвонить в случае аварии? Справка от Myslo.

Рынки и торговые центры
  • ТЦ «Гостиный двор», «Макси», «Сарафан», «РИО», «Пролетарский», «Демидовский», «Триумф» будут работать в обычном режиме.
  • ТЦ «На Хлебной» – выходной.
  • ТЦ «Утюгъ» будет работать до 19.00.
  • Центральный рынок – выходной.
  • Рынки «Хопер» и «Южный» будут работать в обычном режиме.
почта
 
Во всех отделениях Почты России 9 мая – выходной.
 
бассейны
  • Бассейн «Арсенал» (пр. Ленина, 87/4) работает в обычном режиме. Тел. (4872) 32-96-20.
  • Бассейны ТулГУ и ТГПУ – выходной.
экстренные службы
  • Единая служба спасения – 112.
  • Единый телефон пожарных спасателей – 101.
  • Полиция – 102.
  • Скорая помощь – 103.
  • Аварийная газовая служба – 104.
  • Телефон доверия главного управления МЧС России по ТО 56-99-99.
дежурство чиновников
 
Горячие линии в главных управлениях по территориальным округам:
  • Центральный – тел. 31-28-47.
  • Советский– тел. 8-920-759-19-80.
  • Привокзальный – тел. 24-71-74.
  • Зареченский  – тел. 47-32-94.
  • Пролетар­ский – тел.:41-73-40 (с 9.00 до 18.00) - 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00).

Круглосуточная Единая дежурно-диспетчерская служба – 1391.

сегодня, в 11:02 +1
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