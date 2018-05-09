Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Губернатор Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы
9 мая в Туле с самого утра начались торжества, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На площади Победы состоялась церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню.
В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, руководители муниципального образования город Тула, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, кадеты, юнармейцы, суворовцы и др.
Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.
Галерея
сегодня, в 14:13, 0 186 0
сегодня, в 12:31, 49 2105 1
сегодня, в 12:15, 8 297 0
сегодня, в 11:42, 29 2452 4
Другие статьи по темам
Люди
Место
Прочее