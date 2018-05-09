Губернатор Алексей Дюмин возложил цветы к Вечному огню на площади Победы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 мая в Туле с самого утра начались торжества, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На площади Победы состоялась церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню.

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, руководители муниципального образования город Тула, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, кадеты, юнармейцы, суворовцы и др.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.