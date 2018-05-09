Тульские спортсменки завоевали медали на турнире по боксу

Представительницы Федерации бокса Тульской области завоевали две золотые и три бронзовые медали на традиционном Всероссийском турнире «Виктория» среди женщин, юниорок и девушек. Соревнования прошли в Конаково Тверской области и были посвящены Дню Победы.

Первые места заняли Валентина Рубан (51 кг, 2004−2005 г. р.) и Алина Гиясова (54 кг, 2000−2001 г. р.), а Мария Качалкина (54 кг, 2002−2003 г. р.), Екатерина Быкова (63 кг, 2002−2003 г. р.) и Карина Арсентьева (39 кг, 2004−2005 г. р.) стали третьими.

Возглавляли тульскую делегацию Владимир Ульянов и Александр Духанин.