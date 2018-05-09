Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Делегация Тульской области посетила Парад на Красной площади в Москве
В составе делегации 50 человек.
По инициативе губернатора Алексея Дюмина 9 мая делегация Тульской области посетила Военный Парад на Красной площади в Москве.
В составе делегации 50 человек – это участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, отличившиеся работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, активисты ветеранских организаций, представители молодежи.
Туляки уже не первый раз присутствуют на Параде в столице. Благодаря инициативе главы региона это стало доброй традицией.
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