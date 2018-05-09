В Тульской области в ДТП на трассе «Дон» погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Еще два человека пострадали.

Сегодня, 9 мая, в 7.16 в службу спасения сообщили о ДТП, которое произошло в Воловском районе. На 283-м км автодороги М-4 «Дон» столкнулись «Мицубиси Паджеро» и грузовая «Газель».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали Myslo, что в аварии пострадали оба водителя.

Кроме того, по трагической случайности в момент ДТП на дороге находился водитель третьего автомобиля, остановившегося неподалеку. Столкнувшиеся машины сбили мужчину. Он скончался на месте происшествия.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.