Сколько зарабатывает главный следователь Тульской области
Руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Александр Стариков отчитался о доходах за 2017 год.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Тульской области опубликовало сведения о доходах и расходах руководителей ведомства, их имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Согласно этой информации, руководитель Управления Александр Юрьевич Стариков заработал в прошлом году 4 617 155,77 рублей.
В собственности ни недвижимости, ни автомобилей у Старикова нет. В пользовании квартира (95,7 кв.м), жилой дом (334 кв.м), земельный участок (1200 кв.м).
Супруга Александра Юрьевича заработала в прошлом году 610 700 рублей.
Первый заместитель руководителя тульского СУ СК Владимир Усов задекларировал доход в размере 2 143 264,87 рублей. Он владеет автомобилем Ауди Q7, участком земли (30 кв.м.) и гаражом (30 кв. м.). В пользовании у Владимира Усова дом (343 кв.м.) на участке площадью 992 кв.м. и квартира (50,7 кв.м.).