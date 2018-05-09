Сколько зарабатывает главный следователь Тульской области

Руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Александр Стариков отчитался о доходах за 2017 год.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тульской области опубликовало сведения о доходах и расходах руководителей ведомства, их имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Согласно этой информации, руководитель Управления Александр Юрьевич Стариков заработал в прошлом году 4 617 155,77 рублей.

В собственности ни недвижимости, ни автомобилей у Старикова нет. В пользовании квартира (95,7 кв.м), жилой дом (334 кв.м), земельный участок (1200 кв.м).

Супруга Александра Юрьевича заработала в прошлом году 610 700 рублей.

Первый заместитель руководителя тульского СУ СК Владимир Усов задекларировал доход в размере 2 143 264,87 рублей. Он владеет автомобилем Ауди Q7, участком земли (30 кв.м.) и гаражом (30 кв. м.). В пользовании у Владимира Усова дом (343 кв.м.) на участке площадью 992 кв.м. и квартира (50,7 кв.м.).

Супруга Владимира Усова заработала в прошлом году 702 363, 78 руб. В собственности у нее есть квартира (76,4 кв.м), а в пользовании жилой дом (343 кв.м) и земельный участок (992 кв.м)

Еще один заместитель руководителя СУ СК Павел Куксов заработал в прошлом году 1 891 599, 52 руб. У Павла Куксова в собственности автомобили Toyota Corolla и Toyota Camry; в пользовании две квартиры (76 кв.м и 57,3 кв.м). Его жена заработала за год 66 000 руб.