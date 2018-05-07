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В Туле проходит акция «Часовые Победы»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле проходит акция «Часовые Победы»

Старт акции дан 7 мая около стелы «Бессмертный полк – Тула» в ЦПКиО им. Белоусова. Мероприятие проводится в Туле впервые.

На протяжении суток участники акции по два человека будут поочередно заступать на пост на 30 минут.

Возле стелы состоялся торжественный митинг в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие ветераны, учащиеся тульских школ, представители органов исполнительной власти региона, а также зампредседателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева.

После возложения цветов к стеле «Бессмертный полк — Тула» первыми на пост заступили Юлия Вепринцева и директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев.

Часовым Победы выдаются плащ-палатки образца 1936 года, их поддерживают песни военных лет. В завершении каждой вахты звучит знаменитая песня «День Победы».

Всего в акции «Часовые Победы» примут участие около 100 человек, завершится она 8 мая в 10.00.

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