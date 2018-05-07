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Вечный огонь в городе Липки будет гореть постоянно
Фото krokofoto.ru

Вечный огонь в городе Липки будет гореть постоянно

Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» реконструировали газовую систему мемориала Вечный огонь в городе Липки Киреевского района.

Работы выполнены в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».

На протяжении многих лет огонь на монументе загорался только в канун памятных дат, связанных со знаковыми событиями Великой Отечественной войны.

Специалисты богородицкого филиала АО «Газпром газораспределение Тула» установили современную горелку и прибор учета газа, заменили часть газопровода. Теперь Вечный огонь на мемориале будет гореть постоянно.

Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоится 9 Мая, в день 73-й годовщины Великой Победы.

сегодня, в 13:57 +2
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Тульская область

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