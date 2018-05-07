Фото krokofoto.ru
Вечный огонь в городе Липки будет гореть постоянно
Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» реконструировали газовую систему мемориала Вечный огонь в городе Липки Киреевского района.
Работы выполнены в рамках Всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».
На протяжении многих лет огонь на монументе загорался только в канун памятных дат, связанных со знаковыми событиями Великой Отечественной войны.
Специалисты богородицкого филиала АО «Газпром газораспределение Тула» установили современную горелку и прибор учета газа, заменили часть газопровода. Теперь Вечный огонь на мемориале будет гореть постоянно.
Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоится 9 Мая, в день 73-й годовщины Великой Победы.
Другие статьи по темам
Событие
Место