Города-герои Великой Отечественной

Татьяна Афанасьева, ведущая блога «Гульбарий» на Myslo.ru Их всего 12! Плюс крепость-герой в Бресте. Города, которые стали примером мужества и самоотверженности во время Великой Отечественной войны и заслужили гордое звание героев. В их числе и наша родная Тула. Листая истории наших myslo-путешественников, я нашла заметки про все из них, кроме Новороссийска. Но впереди лето, пора отпусков! И я очень надеюсь, что мы ещё исправим эту несправедливость.

PS. Все названия, выделенные в тексте, кликабельны и ведут на истории наших myslo-путешественников. Все цитаты взяты из гульбариев.

Для захвата Москвы вражеский Вермахт разработал спецоперацию под кодовым названием «Тайфун». В её рамках планировались два крупных наступления на столицу в октябре и ноябре 1941 года. В первой крупномасштабной операции участвовали 74 дивизии, 1,8 млн офицеров и солдат, 1390 самолетов, 1700 танков, 14000 минометов и орудий. Во второй операции - 51 дивизия. Наши силы были скромнее: 1,2 млн солдат, 677 самолетов, 970 танков и 7600 минометов и орудий. Битва длилась более 200 дней, враг был отброшен к западу от Москвы на 80-250 км. Это событие укрепило дух всего советского народа и разбило распространяемый гитлеровцами миф о непобедимости их армии. Указом от 8 мая 1965 года Москве был присвоено почетное звание город-герой.

На Myslo был гульбарий про музеи Поклонной горы. Место, где действительно стоит побывать.

Алексей Смирнов На Поклонную гору приходят, как правило, «потусить» - покататься на велосипеде и роликах, встретиться с друзьями, погулять с детьми, полюбоваться «красными» фонтанами на первом свидании или даже упасть в них, восхваляя ВДВ или окончание школы. Еще туда приходят помитинговать, но это тоже один из вариантов «тусовки». О том, что на Поклонной горе есть аж два музея, многие даже не догадываются. И если первый — под открытым небом — иногда попадается на глаза, то вот второй — скрытый колоннадой — известен лишь немногим...

Ольга Островская Поклонная гора. И я, и я была 9 мая там)) и тоже вход был бесплатным для всех! Очень проникновенно внутри! Меня насквозь пронизывала атмосфера, обязательно всем надо там побывать и детей постарше сводить...чтобы помнили! и фото наделала, но не покажу...сами посмотрите!!

Оборона Тулы длилась 43 дня (20 октября - 5 декабря 1941 года). Фашисты бросили на взятие города свои отборные войска: 3-ю танковую дивизию и полк «Великая Германия» 2-й танковой группы Гудериана. Вражеским силам мужественно противостояли герои рабочей гвардии, а также чекисты и зенитчики. «Каждая улица, каждый дом станут могилой для гитлеровских псов. Пусть они еще и еще раз почувствуют силу и мощь трудящихся социалистической Отчизны...» - с таким докладом выступал на партактиве 16 октября 1941 года секретарь обкома ВКП(б) Жаворонков. За мужество, проявленное в боях и обороне, около 250 жителей Тулы были награждены званием «Герой Советского Союза». 7 декабря 1976 года Тула получила звание города-героя.

За фото спасибо Андрею Илюхину.

Анастасия Коновалова, гостья из Самары Заводы в Туле весело коптят небо своими бесчисленными трубами, а работают на них зачастую очень интересные люди: в свободное время они – рокеры, байкеры, художники, тусовщики, поэты-любители. Весёлый диджей и ведущий мероприятий, который в дневную смену иногда собирает ручные гранаты на заводе – почему бы, собственно, и нет?

5 мая 2017 года в Белоусовском парке рядом с аллеей победителей открыли монумент «Бессмертный полк. Тула». Он выполнен в форме знамени, которое сложено из портретов героев Великой Отечественной. Все 3500 фотографий взяты с официального сайта «Бессмертного полка», то есть это реальные люди, наши с вами земляки. Фотомозаика складывается в известный снимок, сделанный Александром Капустянским 2 мая 1945 года «Знаменосцы у стен Рейхстага».

Андрей Афанасьев Монумент посетили на следующий же день после открытия. Впечатляет! Столько людей, столько судеб... Мой дед Андрей Иванович Алёхин воевал с 1943 года и погиб в боях под Кенигсбергом в 1945 году. Его старший сын Михаил воевал с июля 1942 года, прошёл всю войну и дошёл до Берлина. Другой сын Пётр воевал с 1943-го, в боях под Варшавой уложил 70 гитлеровцев, за что был приставлен к награде. Погиб в сентябре 1944 года. Они не был туляками и их портретов нет среди этих фотографий, но для меня они здесь, среди них. И я говорю им: «Спасибо за Победу!». Им и всем, кто сражался за наше с вами мирное будущее.

Крупнейший порт на Чёрном море и главную военно-морскую базу СССР фашисты планировали захватить сходу. В приказе генерала Эриха фон Манштейна, командующего 11-й немецкой армией, ведущей наступление, говорилось коротко: «Севастополь — крепость слабая... Взять маршем, коротким ударом». Но героическая оборона Севастополя продолжалась 250 дней! Каждая пядь земли здесь полита кровью её героев. В июле 1942 года Ставка дала приказ оставить Севастополь. Два года фашистской оккупации стали чёрным периодом в истории города. Севастополь был полностью освобождён от немецких захватчиков только 9 мая 1944 года. Особенно ожесточенные бои велись у Сапун-горы. Звание города-героя он получил одним из первых 8 мая 1965 года.

Сергей Рубцов Сапун-Гора являлась одной из ключевых оборонительных позиций города, здесь проходили ожесточенные бои против немецких войск. После окончания войны здесь было решено построить музейным комплекс. Памятник Славы советским воинам-освободителям, возле которого - вечный огонь. Центральной частью комплекса является здание диорамы. Для всех, кто интересуется историей, особенно периодом Второй мировой войны, надо обязательно посетить Сапун-Гору, чтобы своими глазами посмотреть на технику и высоту, которые захватывали при освобождении Севастополя, а также познакомится чуть ближе с историей подвига весны 1944 года.

Через Керчь четырежды проходила линия фронта и за годы войны город был дважды оккупирован немецко-фашистскими войсками, в результате чего было убито 15 тысяч мирных жителей, а более 14 тысяч керчан угнано в Германию на принудительные работы. За 700 дней оккупации Керчь была почти полностью стёрта с лица земли: были разрушены фабрики, сожжены мосты и суда, вырублены парки и сады, уничтожена электростанция и телеграф, взорваны железнодорожные линии на полуострове. Город был освобожден 11 апреля 1944 года, 40-дневный непрерывный бой за Керченский пролив вошёл в историю под названием «Огненная Земля». 14 сентября 1973 года Керчи было присвоено звание города-героя.

Виктор Зайцев Буквально каждый сантиметр Керчи и ее окрестностей обильно полит кровью наших солдат, ополченцев и мирных граждан. Я никогда и нигде не встречал такого огромного количества памятников, обелисков, могил и артефактов Великой Отечественной войны, как в Керчи. Надо отдать должное, керчане помнят свою историю и чтят подвиги предков. Памятники даже на глухой сопке в 20 км от ближайшего населенного пункта в хорошем состоянии. Пожалуй двумя наиболее впечатляющими подвигами нашей армии были Керченско-Эльтьгенская десантная операция в 1943 году и оборона Аджимушкайских каменоломен.

Внезапный удар по Киеву немецкие войска нанесли с воздуха 22 июня 1941 года - в самые первые часы войны. Надеялись взять город быстро, но «увязли» на подступах до 19 сентября 1941 года. Вермахт даже снял несколько дивизий с московского направления, чтобы сломить Киев. Во время фашистской оккупации было уничтожено более 200 000 мирных жителей, 100 тысяч киевлян было отправлено в Германию на принудительные работы. Город продолжал сражаться силами комсомольского и коммунистического подполья. Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. 8 мая 1965 года городу Киеву наравне с Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Одессой, Севастополем и Брестской крепостью было присвоено гордое звание героя!

Александр Морозов Город действительно прекрасный. Я горд за него, за то, что он смог каждого впечатлить и тронуть до глубины души. Мне не стыдно за свой народ, частью которого я являюсь. Мне стыдно за тех людей, которые поделили этот город, эту страну на части, мне стыдно за этих людей, которые пытаются нас озлобить и натравить друг на друга. Время расставит все на свои места.

Минск с первых дней Великой Отечественной войны оказался в самом центре сражений, так как находился на направлении главного удара гитлеровцев - на Москву. Передовые части Вермахта подошли к городу 26 июня 1941 года. 28 июня советские войска были вынуждены отступить и оставить город. Минчане не покорились врагу, в городе начали создаваться подпольные группы, около 40 тысяч жителей ушло в партизаны. На счету этих героев свыше 1500 диверсий. 26 июня 1974 года Минску было присвоено звание города-героя.

Всего в 54 километрах на северо-восток от Минска - Хатынь...

Алексей Логинов Хатынь , совершенно не теряя имени личного, давно уже является именем нарицательным. Символ Хатыни - правда о судьбах сотен сожжённых деревень Белоруссии в годы оккупации фашистами во время Великой Отечественной войны. При этом, правда, надо не забывать, что некоторыми пулемётчиками были далеко не немцы... Хатынь - бывшая деревня Логойского района Минской области Беларуси - стала символом трагедии белорусского народа, скорбной страницей истории времен Великой Отечественной войны.

Первой бомбардировке город подвергся 24 июня 1941 года, а спустя 4 дня гитлеровцы совершили на Смоленск вторую воздушную атаку, в результате которой была полностью разрушена центральная часть города. 10 июля 1941 года началось знаменитая «Битва на Смоленской дуге». Она продлилась до 10 сентября. Задержка под Смоленском не дала немцам выйти к Москве до наступления осенней распутицы и холодов, а в конечном итоге привела к срыву всего плана «Барбаросса». Несмотря на героические усилия защитников, 29 июля 1941 г. гитлеровцам удалось войти в город. Оккупация продлилась до 25 сентября 1943 года, но и в течение этих страшных для Смоленска лет, его жители продолжали бороться с врагом силами партизанских отрядов и подполья. Звание города-героя Смоленску присвоили 6 мая 1985 года.

Татьяна Перова Как и во всех городах-героях, в Смоленске тоже есть аллея славы с вечным огнем, здесь же красуется бюст Михаилу Егорову, водрузившему в 1945 году Знамя Победы над рейхстагом. И уж не знаю, задумка такая или совпадение, но… Память о Великой Отечественной войне соседствует тут с памятником Отечественной войны 1812 года «Благодарная Россия – Героям 1812 года». Теперь официально это «сквер Памяти Героев».

8 мая 1965 года Ленинграду присвоено звание город-герой за героизм и мужество, проявленные жителями города во время блокады. Блокада началась 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней и унесла жизни около миллиона людей. Город непрерывно бомбили. А во время воздушных тревог на питерских крышах дежурили наблюдатели. Чаще всего это были совсем юные мальчишки и девчонки, - они спасали дома от «зажигалок», сбрасываемых немцами. Сегодня прогулка по питерским крышам есть в каждом путеводителе, над головой - мирное небо и даже не верится, что были те страшные годы... А стоит помнить.

Мирное путешествие «слобожан» по питерским крышам можно посмотреть здесь - «Питер. Как нас в руферы посвящали».

Татьяна Афанасьева Передвигаемся тайными тропами в какой-то двор-колодец, потом по черной лестнице на чердак, к заветному окошку, чтобы вылезти на крышу. Крыша покатая, немного скользкая, ограждения сомнительные, ветер вражеский: понятное дело, мы не спешим встать в полный рост и смело двинуть по крыше... А они, защитники Ленинграда, могли. Без страха, без сомнений!

Битва за Сталинград - одна из самых кровавых в истории человечества. Она началась 17 июля 1942 года и длилась 200 дней. Город был почти стёрт с лица земли непрекращающимися бомбардировками и артобстрелами, но так и не сдался армии Паулюса. Бои велись за каждый дом и каждую улицу. Победа в Сталинграде изменила ход войны. 29 ноября 1943 года на Тегеранской конференции Уинстон Черчилль вручил Иосифу Сталину меч. Вдоль всего клинка была сделана надпись на русском и английском языках: «Жителям Сталинграда, чьи сердца крепки, как сталь. Дар от короля Георга VI как знак большого восхищения всего британского народа». Почетное звание города-героя было впервые озвучено в приказе главнокомандующего от 1 мая 1945 года, официально этот статус Сталинград получил 8 мая 1965 года.

Татьяна Бузина посетила Волгоград в рамках своего автопутешествия в Грузию.

Татьяна Бузина Монумент «Родина-мать зовёт!» Рядом Мамаев курган, в котором захоронено 35000 человек. А вы знаете, что этот памятник занесён в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая на тот момент статуя в мире? Её высота 52 метра (а общая высота скульптуры аж 85 метров). Для сравнения Статуя Свободы - 46 м, статуя в Рио-де-Жанейро - всего то 38 метров. И ещё один любопытный факт: в 2013 году московский скульптор выявил роковые ошибки конструкции статуи, по его мнению памятник находится при смерти(( Первые же звоночки пошли в 1965 году, ведь искусственно созданный холм из глин медленно сползает в сторону Волги. Но закончу более позитивным фактом о памятнике: во время строительства все машины (рабочие) были помечены ленточками и им разрешался проезд на красный, а гаи запрещено было их останавливать! На данный момент это самая высокая нерелигиозная статуя в мире! Горжусь! Очень впечатляющий монумент, весь этот комплекс пробирает до мурашек!

На взятие города противник бросил силы, в пять раз превосходящие по численности его защитников. Одессу штурмовали с 20 августа 1941 года. Но даже, когда 16 октября 1941 года город был всё же захвачен фашистами, одесситы не сдались, они продолжали вести подпольную войну из катакомб, простирающихся на многие километры под землей. И это одесситы придумали так называемые танки НИ (На Испуг!), обшив бронёй обычные трактора, тем самым наводя «кипишь» в рядах врага. Был в Одессе и «боевой трамвай». Он ходил по маршруту «Одесса – Линия фронта», а для безопасности к нему прицепляли пушку. Освобождена Одесса была 10 апреля 1944 года, а 1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего впервые была названа городом-героем. Официально звание город-герой Одессе было присвоено 8 мая 1965 года.

Лера Артамонова А вот этот младенец - «Золотое дитя» Эрнста Неизвестного. Идея скульптуры пришла к нему после увиденной разрухи, которая накрыла город после Великой Отечественной войны. Символ стойкости и будущей силы города и его жителей.

Для захвата земель Заполярья, со стороны Норвегии и Финляндии, был развернут фронт «Норвегия». В планах фашистских захватчиков было нападение на Кольский полуостров. Вражеское наступление началось 29 июня 1941 года, но наши солдаты остановили врага в 20-30 километрах от границы. Линия фронта оставалась неизменной до 1944 года, когда наши войска начали наступление. Всю войну Мурманск был прифронтовым городом и нёс колоссальные потери - на него было совершено 792 авианалёта и сброшено 185 тысяч бомб. При этом Мурманский порт продолжал принимать суда, грузы и снабжать фронт провиантом. Мурманск получил звание города-героя 6 мая 1985 года.

Дмитрий Койда Еще один известный мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в народе называемый просто «Алеша». Выше «Алёши» в России только волгоградская «Родина-мать» и московские памятник Петру I и монумент Победы. Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточённые бои на подступах к Мурманску . Перед монументом располагается подиум «Вечный огонь», который был выполнен из блоков природного камня чёрного цвета. Чуть выше, рядом с фигурой солдата — покатая трёхгранная пирамида. По замыслу авторов — это приспущенное в знак скорби по павшим воинам боевое знамя.

Вермахт начал наступление 22 июня 1941 года в четыре часа утра и планировал закончить войну с СССР за 2-3 месяца. Надписи, оставленные на стенах Брестской крепости её защитниками, говорили о том, что даже по прошествии пяти месяцев цитадель не сдалась врагу: "Умрем, но из крепости не уйдем", "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.11.41.". Показательно и то, что ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не досталось немцам. 8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой.

Татьяна Афанасьева Побывать в Бресте и не посетить легендарную крепость было бы неправильно. Очень впечатляет масштабность мемориала! И ворота в форме смещенных пятиконечных звезд, и гигантский каменный защитник, нависающий над развалинами, и штык, уходящий в небо... Реально есть ощущение, что это не просто граница - это последний рубеж.

Раньше города-герои мог назвать любой школьник и многие, думаю, хотели бы такой набор значков в личную коллекцию. А сейчас?.. Да это и не вопрос вовсе. Скорее, констатация факта.

Всех с наступающим 9 Мая! Мирного неба вам над головой! Помните, что ту Победу ковали такие же люди, как и мы с вами.

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