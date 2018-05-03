В лесу под Белевом обнаружили мертвым пропавшего 18-летнего туляка

Фото из соцсети.

9 апреля в Туле пропал 18-летний молодой человек. Его разыскивали друзья, волонтеры отряда «Лиза Алерт», полиция.

Спустя почти три недели, 28 апреля, прохожие обнаружили парня мертвым в лесопосадке в Белевском районе, недалеко от деревни Пронино. По ужасной иронии судьбы, в этот день молодому человеку должно было исполниться 19 лет.

Известно, что парень сам из Белевского района, в Туле он проживал в студенческом общежитии.

По данному факту проводится доследственная проверка. Основная версия следователей — суицид.

Отметим, что ранее в соцсетях была информация, что 13 апреля парня якобы силой некие люди затащили в автомобиль «Дэу Нексия» и увезли в неизвестном направлении.

- Вопреки появившейся в социальных сетях информации, у следствия на данном этапе нет оснований полагать, что в отношении студента совершено преступление, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Myslo следит за ходом расследования.