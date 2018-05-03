Александр Козлов покинул пост прокурора Тульской области

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Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Тульской области Александра Козлова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, слухи о возможной отставке тульского прокурора появились около недели назад. Предполагается, что Александр Козлов написал заявление об уходе по собственному желанию. Некоторые СМИ связали это решение с недавним скандалом с дорогостоящей недвижимостью жены прокурора.

На смену Александру Козлову может прийти высокопоставленный сотрудник столичной прокуратуры, а пока его обязанности временно будет исполнять его заместитель Сергей Савенков.