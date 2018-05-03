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Александр Козлов покинул пост прокурора Тульской области
Фото из архива MySlo

Александр Козлов покинул пост прокурора Тульской области

Исполнять его обязанности временно будет Сергей Савенков.

Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Тульской области Александра Козлова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, слухи о возможной отставке тульского прокурора появились около недели назад. Предполагается, что Александр Козлов написал заявление об уходе по собственному желанию. Некоторые СМИ связали это решение с недавним скандалом с дорогостоящей недвижимостью жены прокурора.

На смену Александру Козлову может прийти высокопоставленный сотрудник столичной прокуратуры, а пока его обязанности временно будет исполнять его заместитель Сергей Савенков.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:18 +7
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