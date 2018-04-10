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Жена тульского прокурора прокомментировала информацию о недвижимости в Испании
Фото: www.svoboda.org.

Жена тульского прокурора прокомментировала информацию о недвижимости в Испании

Речь идет, в частности, о вилле на первой линии у моря.

Ранее на сайте «Радио «Свобода» появилась статья о недвижимости прокурора Тульской области Александра Козлова и его жены Алены Сокольской, главы Клинского района Московской области.

По данным издания, супруги владели, в частности, виллой на курортном острове Тенерифе на первой линии у моря, двухэтажным бунгало и несколькими апартаментами. Несколько лет назад недвижимость была продана, но издание сообщает, что Козлов и Сокольская якобы продолжают пользоваться этим имуществом.

На сайте опубликованы несколько фотографий. «Радио «Свобода» сообщает, что сыну Сокольской — Дмитрию — принадлежит двухэтажная вилла на первой линии у моря в муниципалитете Адехе площадью 177 кв. м и садом в 90 кв. м.

Супруга прокурора Тульской области прокомментировала эту информацию в интервью радиостанции «Говорит Москва». Сокольская назвала материалы бездоказательными и отметила, что будет отвечать только на официальные запросы.

- На самом деле, давать анализ я не готова. Раз звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. В данном случае, если разжигают, значит, это кому-то нужно. Я буду отвечать только официальным лицам на официальные запросы, а не на чьи-либо размещённые материалы без доказательной базы.

сегодня, в 15:16 +5
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