В Ефремове футболисты почтили память майора ФСБ Олега Морозова
В традиционном спортивном турнире приняли участие четыре команды.
В Ефремове состоялись традиционные соревнования по мини-футболу, посвященные памяти майора ФСБ России Олега Морозова.
В них приняли участие команды Ефремовского филиала РязГМУ, Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова и учащиеся Узловского железнодорожного техникума.
Победу в турнире одержали спортсмены из Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова.
Майор ФСБ Олег Морозов погиб 7 апреля 2003 года при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Посмертно был награжден орденом Мужества.
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