В Ефремове футболисты почтили память майора ФСБ Олега Морозова

В традиционном спортивном турнире приняли участие четыре команды.

В Ефремове состоялись традиционные соревнования по мини-футболу, посвященные памяти майора ФСБ России Олега Морозова.

В них приняли участие команды Ефремовского филиала РязГМУ, Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова и учащиеся Узловского железнодорожного техникума.

Победу в турнире одержали спортсмены из Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова.

Майор ФСБ Олег Морозов погиб 7 апреля 2003 года при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Посмертно был награжден орденом Мужества.