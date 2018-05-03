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В Ефремове футболисты почтили память майора ФСБ Олега Морозова

В Ефремове футболисты почтили память майора ФСБ Олега Морозова

В традиционном спортивном турнире приняли участие четыре команды.

В Ефремове состоялись традиционные соревнования по мини-футболу, посвященные памяти майора ФСБ России Олега Морозова.

В них приняли участие команды Ефремовского филиала РязГМУ, Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова и учащиеся Узловского железнодорожного техникума.

Победу в турнире одержали спортсмены из Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова.

Майор ФСБ Олег Морозов погиб 7 апреля 2003 года при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Посмертно был награжден орденом Мужества.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:46 +3
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