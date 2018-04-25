новости
новости
Регистрация
Александр Козлов покинет пост прокурора Тульской области?

Александр Козлов покинет пост прокурора Тульской области?

На смену ему может прийти высокопоставленный сотрудник московской прокуратуры.

Как стало известно Myslo, Александр Козлов с большой долей вероятности покинет пост прокурора Тульской области. По информации источника, Козлов написал заявление об отставке по собственному желанию. На смену ему может прийти высокопоставленный сотрудник московской прокуратуры.

В пресс-службе областной прокуратуры сослались на то, что не владеют информацией о возможной отставке руководителя. Лишь добавили, что прокурор сейчас находится в очередном плановом отпуске и проводит время с семьей.

сегодня, в 09:37 +7
Другие статьи по темам
Люди
Александр Козлов
Место
Тула
Прочее
прокурорпрокурор Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новые окна этой весной и летом с «Нивельпласт»
Новые окна этой весной и летом с «Нивельпласт»
Встречайте новый Mitsubishi ECLIPSE CROSS!
Встречайте новый Mitsubishi ECLIPSE CROSS!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.