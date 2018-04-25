Александр Козлов покинет пост прокурора Тульской области?

Как стало известно Myslo, Александр Козлов с большой долей вероятности покинет пост прокурора Тульской области. По информации источника, Козлов написал заявление об отставке по собственному желанию. На смену ему может прийти высокопоставленный сотрудник московской прокуратуры.

В пресс-службе областной прокуратуры сослались на то, что не владеют информацией о возможной отставке руководителя. Лишь добавили, что прокурор сейчас находится в очередном плановом отпуске и проводит время с семьей.