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В тульском правительстве пройдут юридические консультации для населения

В тульском правительстве пройдут юридические консультации для населения

Специалисты ответят на все интересующие вопросы и окажут необходимую методическую помощь.

Тульское региональное отделение «Ассоциация юристов России» в мае проведёт бесплатные юридические консультации в приемной областного правительства.

Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75. Консультации пройдут с 15 до 18 часов.

8, 15 22 и 29 мая на вопросы туляков ответят сотрудники областной адвокатской палаты.

10 мая консультировать будут специалисты тульского филиала Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

16 мая консультируют сотрудники Комитета Тульской области по делам ЗАГС.

17 мая в приёмной будут работать представители тульского филиала Международного юридического института.

23 мая на вопросы туляков ответят сотрудники регионального Управления ФСИН.

24 мая в приёмной дежурят специалисты Института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.

30 мая приём проведёт «Тульское общество потребителей».

31 мая в приёмной работают специалисты ТГПУ имени Л. Н. Толстого.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:13 +2
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