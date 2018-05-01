новости
новости
Регистрация
2 мая в центре Тулы ограничат движение транспорта
Фото b-port.com.

2 мая в центре Тулы ограничат движение транспорта

Это связано с репетицией парада ко Дню Победы.

2 мая с 10.00 до 13.00 на площади Ленина в Туле пройдет очередная репетиция парада ко Дню Победы.

В связи с этим с 8.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • на пл. Ленина,
  • по ул. Менделеевской,
  • по ул. Дзержинского,
  • в Садовом переулке,
  • по ул. Никитской,
  • в Чапаевском проезде,
  • по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской),
  • по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской),
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской),
  • по ул. Союзной,
  • в Денисовском переулке,
  • в Благовещенском переулке,
  • по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского),
  • по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской),
  • по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена),
  • по ул. Лейтейзена,
  • по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
  • по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
  • по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Генеральная репетиция парада пройдет 6 мая.

Сюжет: День Победы-2018
В Туле к 9 Мая благоустроят памятники и мемориалы
Жизнь Тулы и области
В Туле к 9 Мая благоустроят памятники и мемориалы
28 апреля, в 13:38, 4 438 2
Как в Тульской области отпразднуют День Победы
Культура
Как в Тульской области отпразднуют День Победы
28 апреля, в 09:48, 9 1622 0
В Туле завершается подготовка ко Дню Победы
Жизнь Тулы и области
В Туле завершается подготовка ко Дню Победы
27 апреля, в 16:45, 10 696 2
Где тулякам получить георгиевскую ленточку
Жизнь Тулы и области
Где тулякам получить георгиевскую ленточку
27 апреля, в 15:27, 80 1527 -3
Все новости сюжета
Автор: Юлия Гришина, вчера, в 20:51 −4
Другие статьи по темам
Событие
Ограничение движениярепетиция парадаДень Победы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Медики проверят здоровье юных туляков
Медики проверят здоровье юных туляков
В Туле телефонные мошенники «развели» пенсионерку на 80 тысяч рублей
В Туле телефонные мошенники «развели» пенсионерку на 80 тысяч рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.