2 мая в центре Тулы ограничат движение транспорта

Фото b-port.com.

Это связано с репетицией парада ко Дню Победы.

2 мая с 10.00 до 13.00 на площади Ленина в Туле пройдет очередная репетиция парада ко Дню Победы.

В связи с этим с 8.00 до 13.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

на пл. Ленина,

по ул. Менделеевской,

по ул. Дзержинского,

в Садовом переулке,

по ул. Никитской,

в Чапаевском проезде,

по ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской),

по ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской),

на Крестовоздвиженской площади,

по ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),

по ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской),

по ул. Союзной,

в Денисовском переулке,

в Благовещенском переулке,

по ул. Советской (на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского),

по пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской),

по ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена),

по ул. Лейтейзена,

по ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской),

по ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),

по ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Генеральная репетиция парада пройдет 6 мая.