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В Туле телефонные мошенники «развели» пенсионерку на 80 тысяч рублей
Фото versiya.info.

В Туле телефонные мошенники «развели» пенсионерку на 80 тысяч рублей

Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по задержанию преступников.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» обратилась 73-летняя тулячка. Женщина сообщила, что днём на домашний телефон ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын нанес тяжкие телесные повреждения незнакомому мужчине. Чтобы уладить конфликт звонивший попросил у женщины 80 000 рублей. Спустя некоторое время к её дому подошёл неизвестный мужчина, представившийся курьером. Ему потерпевшая передала требуемую сумму.

По данному факту в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативниками проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию преступников.

УМВД России по Тульской области просит граждан быть внимательными при подобных звонках с просьбами срочно подготовить и передать ту или иную сумму денег. Следует незамедлительно перезвонить на личный номер родственников или знакомых, от имени которых зачастую звонят злоумышленники, перепроверить информацию, и незамедлительно обращаться в полицию в случае обнаружения признаков мошенничества.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 20:21 +2
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