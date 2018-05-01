Медики проверят здоровье юных туляков

Фото из архива Myslo.

4 мая с 10.00 до 14.00 в ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» на ул. Бондаренко, 39 состоится День открытых дверей для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.

Все желающие в этот день смогут без предварительной записи получить консультацию специалистов. Прием будут вести:

хирург;

офтальмолог;

оториноларинголог;

кардиолог;

эндокринолог;

нефролог;

педиатр;

психиатр;

невролог;

врач по вакцинопрофилактике;

акушер-гинеколог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.