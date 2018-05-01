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Медики проверят здоровье юных туляков
Фото из архива Myslo.

Медики проверят здоровье юных туляков

4 мая в Тульской детской областной больнице пройдет День открытых дверей.

4 мая с 10.00 до 14.00 в ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» на ул. Бондаренко, 39 состоится День открытых дверей для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.

Все желающие в этот день смогут без предварительной записи получить консультацию специалистов. Прием будут вести:

  • хирург;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • кардиолог;
  • эндокринолог;
  • нефролог;
  • педиатр;
  • психиатр;
  • невролог;
  • врач по вакцинопрофилактике;
  • акушер-гинеколог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 21:27 0
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