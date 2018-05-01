Фото из архива Myslo.
Медики проверят здоровье юных туляков
4 мая в Тульской детской областной больнице пройдет День открытых дверей.
4 мая с 10.00 до 14.00 в ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» на ул. Бондаренко, 39 состоится День открытых дверей для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.
Все желающие в этот день смогут без предварительной записи получить консультацию специалистов. Прием будут вести:
- хирург;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- кардиолог;
- эндокринолог;
- нефролог;
- педиатр;
- психиатр;
- невролог;
- врач по вакцинопрофилактике;
- акушер-гинеколог.
При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.
Другие статьи по темам
Место