Детская железная дорога в Новомосковске откроет сезон 29 апреля

В воскресенье, 29 апреля, состоится открытие очередного сезона работы Тульской детской железной дороги в Новомосковске. Начало движения ознаменуется торжественной линейкой и поднятием флага. Также предусмотрена концертная программа, подготовленная юными железнодорожниками.

Посетителей ждут пассажирские вагоны, каждый из которых носит собственное имя, во главе состава – локомотив «Колибри». Для гостей пройдут экскурсии по учебному корпусу, будут работать аттракционы. Ожидают своих пассажиров паровоз серии «ЭУ» и тепловоз «Ветерок», а также макет паровоза Черепановых.

В нынешнем году обучение на железной дороге прошли более 1200 подростков. Зимой они изучали теорию, знакомились с основами железнодорожного дела, а летом будут проходить учебно-производственную практику. После сдачи экзаменов они будут работать на «детской» дороге в качестве машинистов, путейцев, движенцев и вагонников.

Тульская детская железная дорога в Новомосковске была открыта для движения в 1955 году. Протяженность её путей составляет 2,7 км, ширина колеи – 750 мм. За лето 2017 года ребята перевезли 34500 пассажиров.