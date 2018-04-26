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В Новомосковске продавец-стажёр обокрал своих работодателей

В Новомосковске продавец-стажёр обокрал своих работодателей

Молодой человек проник в офис организации и похитил оттуда 149 тысяч рублей.

В Новомосковске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в местный отдел поступило сообщение о том, что из офиса коммерческой фирмы пропали деньги – 149 тысяч рублей

Правоохранители выяснили, что злоумышленник пробрался в помещение, подобрав ключ к входной двери. Стражи порядка проверяли лиц, которые могли это сделать, а также изучали записи с камер видеонаблюдения и следы, найденные на месте происшествия.

В результате был установлен подозреваемый – 18-летний молодой человек, стажировавшийся в компании на должности продавца. При проверке эта версия подтвердилась. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +1
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