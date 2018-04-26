В Одоеве 70-летний пенсионер осужден на девять лет за убийство

Пожилой мужчина во время пьяной ссоры зарезал сына своей сожительницы.

Одоевский районный суд вынес обвинительный приговор 70-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве сына своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ночь с 18 по 19 января убийца распивал алкоголь вместе с потерпевшим. Между ними произошла перепалка – пенсионер схватил со стола кухонный нож и ударил оппонента в грудь.

Удар оказался смертельным – лезвие задело сердце. Молодой человек скончался на месте. Суд приговорил убийцу к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.