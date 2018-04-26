В Одоеве 70-летний пенсионер осужден на девять лет за убийство
Пожилой мужчина во время пьяной ссоры зарезал сына своей сожительницы.
Одоевский районный суд вынес обвинительный приговор 70-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве сына своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ночь с 18 по 19 января убийца распивал алкоголь вместе с потерпевшим. Между ними произошла перепалка – пенсионер схватил со стола кухонный нож и ударил оппонента в грудь.
Удар оказался смертельным – лезвие задело сердце. Молодой человек скончался на месте. Суд приговорил убийцу к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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