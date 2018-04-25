новости
новости
Регистрация
25 апреля судебные приставы расскажут тулякам, как узнать о своих долгах
Фото из архива Myslo.

25 апреля судебные приставы расскажут тулякам, как узнать о своих долгах

С 15.00 до 17.00 мобильные пункты приставов будут работать в МФЦ на пр. Ленина, 63 и в ТЦ «Глобус».

Сегодня, 25 апреля, впервые в Тульской области в масштабе всей страны пройдет общероссийская акция «Узнай о своих долгах». Тулякам расскажут о том, как можно погасить задолженность. Об этом журналистам на брифинге рассказал главный судебный пристав региона Закир Муратов.

С 15.00 до 17.00 мобильные пункты судебных приставов будут работать в МФЦ на пр. Ленина, 63 и в ТЦ «Глобус» (ул. Аркадия Шипунова, 1-а).

Также акции проведут судебные приставы структурных подразделений УФССП России по Тульской области в муниципальных образованиях.

Актуальность информационной акции в том, что она проводится в преддверии сезона отпусков. Многие планируют отправиться отдыхать за границу. Чтобы наличие задолженности не стало для вас сюрпризом, приставы рекомендуют узнать о своих долгах заблаговременно.

Отметим, что на сегодняшний день в праве выезда за рубеж ограничены 22585 жителей Тульской области.

как узнать о своих долгах

В рамках акции судебные приставы проконсультируют граждан о возможностях электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Сервис действует на официальном сайте УФССП. Вкладка на главной странице «Узнайте о своих долгах».

Также разработано приложение к банку данных исполнительных производств для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».

Этот сервис позволяет гражданам оперативно получить информацию об имеющемся долге из любой точки мира, не выходя из дома, а также оплатить задолженность в онлайн-режиме.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
судебные приставызадолженностьуфспп

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Яндекс.Погоде появилась карта пыльцы для аллергиков Тулы
На Яндекс.Погоде появилась карта пыльцы для аллергиков Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.