25 апреля судебные приставы расскажут тулякам, как узнать о своих долгах

Фото из архива Myslo.

С 15.00 до 17.00 мобильные пункты приставов будут работать в МФЦ на пр. Ленина, 63 и в ТЦ «Глобус».

Сегодня, 25 апреля, впервые в Тульской области в масштабе всей страны пройдет общероссийская акция «Узнай о своих долгах». Тулякам расскажут о том, как можно погасить задолженность. Об этом журналистам на брифинге рассказал главный судебный пристав региона Закир Муратов.

С 15.00 до 17.00 мобильные пункты судебных приставов будут работать в МФЦ на пр. Ленина, 63 и в ТЦ «Глобус» (ул. Аркадия Шипунова, 1-а).

Также акции проведут судебные приставы структурных подразделений УФССП России по Тульской области в муниципальных образованиях.

Актуальность информационной акции в том, что она проводится в преддверии сезона отпусков. Многие планируют отправиться отдыхать за границу. Чтобы наличие задолженности не стало для вас сюрпризом, приставы рекомендуют узнать о своих долгах заблаговременно.

Отметим, что на сегодняшний день в праве выезда за рубеж ограничены 22585 жителей Тульской области.

как узнать о своих долгах

В рамках акции судебные приставы проконсультируют граждан о возможностях электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Сервис действует на официальном сайте УФССП. Вкладка на главной странице «Узнайте о своих долгах».

Также разработано приложение к банку данных исполнительных производств для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».

Этот сервис позволяет гражданам оперативно получить информацию об имеющемся долге из любой точки мира, не выходя из дома, а также оплатить задолженность в онлайн-режиме.