На Яндекс.Погоде появилась карта пыльцы для аллергиков Тулы

С помощью карты люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Карта сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России (в том числе и нашу область), Молдову, а также некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств.

В европейской части России сезон аллергии уже начался везде, кроме северных регионов.

В средней полосе и на юге страны в воздухе наблюдается пыльца ольхи и берёзы, а в начале мая появится пыльца клёна.

От года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогут аллергику. Яндекс.Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперед.

Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчете дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию Яндекс.Погоды о ветре и осадках. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения.

На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив этот прогноз, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону.

Учет актуального прогноза погоды позволяет сервису сообщать и о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города.

Карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветров доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств.