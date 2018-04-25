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Более 22,5 тысяч жителей Тульской области не могут выехать за границу из-за долгов

Более 22,5 тысяч жителей Тульской области не могут выехать за границу из-за долгов

Восстановить ограниченные права можно, оплатив задолженность.

Главный судебный пристав Тульской области Закир Муратов на брифинге рассказал журналистам о том, что за 2017 год структурными подразделениями Управления вынесено 40911 постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы России. 6213 человек оплатили задолженность на общую сумму 655298 рублей.
 
С начала 2018 года вынесено 15157 постановлений об ограничении должников в праве выезда за границу. 568 человек уже оплатили долг на общую сумму 58952 рублей.
 
На сегодняшний день в праве выезда за рубеж ограничены 22585 жителей Тульской области.
 
Восстановить ограниченные права можно, погасив задолженность в полном объеме.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:04 +2
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